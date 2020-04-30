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Safranbolu TSO’dan 600 aileye gıda yardımı

KARABÜK HABERLERİ  | 30.04.2020 21:28 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından yardıma muhtaç 600 aile için hazırlanan yardım paketleri ailelere dağıtıldı.Yardımların bir kısmı Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ailelere ulaştırılmak üzere Safranbolu TSO Başkanı Ali Sami Acar tarafından İlçe Kaymakamı Fatih Ürkmezer’e teslim edildi.TSO Başkanı Acar’a teşekkür eden Kaymakam Ürkmezer, "Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında evlerinde geçici süreliğine kalmak zorunda olan, çalışamayan ve ihtiyaçları bulunan vatandaşlarımıza Vefa Sosyal Destek Grubumuzla gerekli yardımları ulaştırıyoruz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından yardıma muhtaç 600 aile için hazırlanan yardım paketleri ailelere dağıtıldı.
Yardımların bir kısmı Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ailelere ulaştırılmak üzere Safranbolu TSO Başkanı Ali Sami Acar tarafından İlçe Kaymakamı Fatih Ürkmezer’e teslim edildi.
TSO Başkanı Acar’a teşekkür eden Kaymakam Ürkmezer, "Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında evlerinde geçici süreliğine kalmak zorunda olan, çalışamayan ve ihtiyaçları bulunan vatandaşlarımıza Vefa Sosyal Destek Grubumuzla gerekli yardımları ulaştırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın pandemi sürecinde başlattığı yardımlaşma ve dayanışma seferberliğine birçok iş insanı ve ticari kuruluş kayıtsız kalmadı. Devletimiz hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmıyor ve bununla beraber Ticaret ve Sanayi Odası önderliğinde hayırseverlerimizin ihtiyaç sahiplerine kucak açmaları bizleri çok mutlu ediyor" dedi.
Safranbolu TSO Başkanı Acar da TOBB öncülüğünde Safranbolu TSO tarafından hazırlanan gıda paketlerinin dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti.
Toplamda 60 bin liralık 600 paket gıda paketinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Acar, şunları kaydetti:
"Kumanyalardan 320 tanesi Safranbolu Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evlere teslim edildi. Geri kalan paketler Safranbolu Belediyesi ve hizmet alanımıza giren Eflani ilçemizde kaymakamlığa ve belediye başkanlığına teslim edildi. İçinde bulunduğumuz pandeminin biran önce son bulmasını ve eski sağlıklı günlere dönmemiz en büyük arzumuz. Salgın süresince hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Safranbolu’muz da salgın süresince desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Fatih Ürkmezer’e ve Türkiye’de çalışmalarıyla hepimize örnek olan desteklerini ve yardımlarını her yıl artıran TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na da sevgi ve selamlarımı gönderiyorum."

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