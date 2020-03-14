Safranbolu TSO’dan fahiş fiyat uyarısı

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı, 81 ildeki tüm Oda-Borsalarla birlikte disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını söyledi.

Başkanı Acar, " Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı 5174 sayılı TOBB Kanunu Disiplin Yönetmeliği gereğince, bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Bilinmelidir ki, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız. Halkımızın sağlığı söz konusu olan bu süreçte fahiş fiyat uygulamayan firmalarımıza da duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz." dedi.

