YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Safranbolu TSO’dan fahiş fiyat uyarısı

Safranbolu TSO’dan fahiş fiyat uyarısı

KARABÜK HABERLERİ  | 14.03.2020 10:00 | Son Güncelleme

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı, 81 ildeki tüm Oda-Borsalarla birlikte disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını söyledi.Başkanı Acar, " Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı 5174 sayılı TOBB Kanunu Disiplin Yönetmeliği gereğince, bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz.

Safranbolu TSO’dan fahiş fiyat uyarısı

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı, 81 ildeki tüm Oda-Borsalarla birlikte disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını söyledi.
Başkanı Acar, " Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı 5174 sayılı TOBB Kanunu Disiplin Yönetmeliği gereğince, bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Bilinmelidir ki, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız. Halkımızın sağlığı söz konusu olan bu süreçte fahiş fiyat uygulamayan firmalarımıza da duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederiz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya’da 4 bin 284 şahıs sorgulandı

Antalya’da 4 bin 284 şahıs sorgulandı

Diyarbakır’da bocce müsabakaları sona erdi

Diyarbakır’da bocce müsabakaları sona erdi

TÜİOSB Başkanı Balta: “Yeni nesil fabrikatör kadınlar geliyor”

TÜİOSB Başkanı Balta: “Yeni nesil fabrikatör kadınlar geliyor”

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

600 kişilik helva saatler içinde tükendi

Aydın’da olaylı gece

Aydın’da olaylı gece

Kütahya ve Pecs arasındaki kültürel etkileşime DPÜ’den katkı

Kütahya ve Pecs arasındaki kültürel etkileşime DPÜ’den katkı

Karabük Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:31
Sabah
06:56
Öğle
13:04
İkindi
16:23
Akşam
19:02
Yatsı
20:21

Karabük Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Levent Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Gökçınar Eczanesi
Besbinevler
Ateş Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

Vali Gürel okul ziyaretlerine devam ediyor

Vali Gürel okul ziyaretlerine devam ediyor

Asker selamı verip, İdlib saldırısına tepki gösterdiler

Asker selamı verip, İdlib saldırısına tepki gösterdiler

Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi

Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi

Karabük’te 48 bin kişiye yeni kimlik kartı verildi

Karabük’te 48 bin kişiye yeni kimlik kartı verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.