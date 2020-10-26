Safranbolu’da 100 dönümlük ‘Aromatik Bitki Şehri’ kuruldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından 100 dönümlük alanda Aromatik Bitki Şehri kuruldu.

Türkiye’de 12 yerde kurulan Aromatik Bitki Şehri Safranbolu ilçesi Beştepe mevkiinde kuruldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş Türkiye’de 12 yerde kurulan ormanların ekonomik ve istihdam anlamında da kazancının yüksek olacağını ifade etti.

Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından belirlenen Safranbolu Beştepeler Mevkii’nde proje kapsamında ilk etapta 2 hektar alana 2019 yılında 23 bin lavanta fidanı dikiminin gerçekleştiğini hatırlatan Güneş, bu yıl içerisinde 25 bin lavantayı daha toprakla buluşturacaklarını kaydetti.

Proje kapsamında kekik, biberiye, muşmula, safran, kantaron, salep vb. gibi aromatik bitkilerle güzide bir aromatik orman kurulacağını aktaran Güneş “Tıbbi Aromatik Bitki Şehri Ülkemizde 12 yerde kuruluyor bunlardan bir tanesi de Safranbolumuz. Bu yıl sonuna kadar projede dikim faaliyetleri bitecek. Proje uzun soluklu olacak. Kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bu ormanın görsellik getirmesinin yanı sıra ekonomik anlamda da kazancı yüksek olacak. Baharatlar hem şehrimizde hem de ülkemizde satışa sunulabilecek. İstihdam konusunda da bize artı değer katacak bir proje ” ifadelerini kullandı.

Karabük’ün tarım konusunda son yıllarda önemli bir farklılık oluşturduğunu söyleyen Güneş hem çiftçilerin taleplerini hem de ilgili bakanlıkların projelerini yakından takip ettiklerini aktardı. Karabük’e nasıl bir artı değer katılabilir o gayretin içerisinde olduklarının altını çizen Güneş projeleri yakından takip etmeye devam edeceklerini vurguladı.

