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Safranbolu’da 12 kursiyere ‘Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği’ eğitimi

KARABÜK HABERLERİ  | 22.10.2020 22:36 | Son Güncelleme

Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) ve Halk Eğitim Merkezi (HEM) işbirliğinde başlayan Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği kursunda 12 kursiyer eğitim alıyor.Yukarı Tokatlı Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi’nde (SAKEM) verilen kursta organik tarım uygulama bahçesinde 12 kursiyer eğitim alıyor.

Safranbolu’da 12 kursiyere ‘Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği’ eğitimi

Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) ve Halk Eğitim Merkezi (HEM) işbirliğinde başlayan Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği kursunda 12 kursiyer eğitim alıyor.
Yukarı Tokatlı Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi’nde (SAKEM) verilen kursta organik tarım uygulama bahçesinde 12 kursiyer eğitim alıyor. Kurs eğitmeni tarafından verilen bilgilerde, kursiyerlerin teorik bilgileri aldıkları dersler sonrasında uygulamalı olarak eğitim görecekleri seralarda; biber, domates, patlıcan, salatalık, fasulye, semizotu, bamya, marul, çilek, kavun ve toprak gübrelemeyi ayrıca pek çok farklı ürün yetiştirme tekniklerini öğrenecekler. Kursiyerler 3 aylık eğitim sonunda hem sertifikalarını alacak hem de kolay iş bulma fırsatı bulacaklar.
Daha bilinçli bir üretim yapılmasının sağlanması, verim ve kalitenin arttırılması amacıyla kurs açtıklarını belirten Belediye Başkanı Elif Köse, önemli bir tarımsal faaliyet alanı olan ve aynı zamanda küçük alanlardan yüksek gelir sağlayan ‘Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğini’ geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.
Başkan Köse, “Geçtiğimiz yıl bu kursumuzda ürettiğimiz mahsuller belediyemizin aş evinden sıcak yemek alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kullanılmıştı. Bu kurslar, belediyemizin bütçesine katkı sağlayan önemli faaliyetlerimizden sadece bir tanesi. Bizim amacımız kendi kendine yetebilin bir belediye olabilmektir” ifadelerini kullandı.

Safranbolu’da 12 kursiyere ‘Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği’ eğitimi

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