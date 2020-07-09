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Safranbolu’da altyapı çalışmaları sürüyor

KARABÜK HABERLERİ  | 09.07.2020 12:52 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediyesi tarafından su ve kanalizasyon çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamada, Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün şiddetli yağmurlara karşı drenaj çalışmalarına ve rutin çalışmalara devam ettiği belirtildi.Açıklamada, Emek Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Parkı üstü su arızasının giderildiği, Esentepe Mahallesi yağmur suyu drenaj çalışmasının devam ettiği, 44 Evler kanalizasyon hat yapımının tamamlandığı, baca yükseltilme çalışması yapıldığı ve Safranbolu’nun uç bölgelerinden su analiz çalışması yapılarak parametrelerinin ölçüldüğü kaydedildi.

Safranbolu’da altyapı çalışmaları sürüyor

Safranbolu Belediyesi tarafından su ve kanalizasyon çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün şiddetli yağmurlara karşı drenaj çalışmalarına ve rutin çalışmalara devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Emek Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Parkı üstü su arızasının giderildiği, Esentepe Mahallesi yağmur suyu drenaj çalışmasının devam ettiği, 44 Evler kanalizasyon hat yapımının tamamlandığı, baca yükseltilme çalışması yapıldığı ve Safranbolu’nun uç bölgelerinden su analiz çalışması yapılarak parametrelerinin ölçüldüğü kaydedildi.

Safranbolu’da altyapı çalışmaları sürüyor

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