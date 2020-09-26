YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Safranbolu’da belgeselin "en iyileri" belli oldu

Safranbolu’da belgeselin "en iyileri" belli oldu

KARABÜK HABERLERİ  | 26.09.2020 21:04 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 21’incisi düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında belgeselin "en iyileri"ne ödülleri verildi.Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde düzenlenen törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, davetliler ve sanat severler katıldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 21’incisi düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında belgeselin "en iyileri"ne ödülleri verildi.
Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezinde düzenlenen törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, davetliler ve sanat severler katıldı. Programda konuşan Vali Gürel, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Bu tür festivallerin Safranbolu’ya yakıştığını, daha iyi festivallerin gelecek yıllarda da yapılacağını ifade eden Gürel, pandemi nedeniyle kesintiye uğramamasının sevindirici olduğunu belirtti.
Bu yıl pandemi nedeniyle bu tür festivallerin yapılmamaya gayret gösterildiğini aktaran Gürel, "21’incisi düzenlenmesi gerekiyor, araya zamanın girmemesi gerekiyor. Araya zaman girmesinin bu tür festivallerin ilerleyen süreçlerde aksamasına sebep olacaktır. Festivaller kentin tanıtımı için çok önemlidir" dedi.
Safranbolu Belediye Başkanı Köse de jüri üyelerine, festival komitesinde yer alan herkese teşekkür etti.
Belgesel yarışmasına 98 ülkeden bin 431 eserin katıldığını vurgulayan Köse, fotoğraf yarışmasına ise bin 110 esrin katıldığını kaydetti.
Konuşmaların ardından Belgesel Film Yarışması’nda profesyonel kategoride "Gracefully" belgesel filmiyle yönetmen Arash Es’Haghi "En İyi Film Ödülü"nü kazandı. Profesyonel film kategorisinde "Aynı Evin Çocukları" belgesel filmiyle Hasan Özgen ve Kurtuluş Özgen Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. Amatör film kategorisinde "Uzaklarda" belgesel filmiyle Arjin Civan Şahin "En İyi Belgesel Film Ödülü"nü, aynı kategoride "Orman Çakalları" belgesel filmiyle Tufan Yıldız "Suha Arın Özel Ödülü"nü kazandı. Amatör kategoride "Kördüğüm" belgesel filmiyle Selim Uyar "Jüri Özel Ödülü"nü kazanırken, serbest kategoride "Uçurumun Kenarında" belgesel filmiyle Ali Can Abacı "En İyi Belgesel Ödülü"nü kazandı.
Ödül kazananlara ödüllerini Vali Fuat Gürel, Kaymakam Türköz, Belediye Başkanı Köse ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldımAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldım
İğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattıİğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
Üniversite Rektörleri, Rektör Çomaklı’yı tebrik etti
Üniversite Rektörleri, Rektör Çomaklı’yı tebrik etti
Ilıca bölgesine 61 milyon liralık yatırım
Ilıca bölgesine 61 milyon liralık yatırım
HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
Başkan Babaoğlu: “Hizmetlerimizle değişim ve dönüşüm hissediliyor”
Başkan Babaoğlu: “Hizmetlerimizle değişim ve dönüşüm hissediliyor”
Edirne'de imaret aşçısının 15. yüzyıldaki balıkları besleme ritüeli canlandırıldı
Edirne'de imaret aşçısının 15. yüzyıldaki balıkları besleme ritüeli canlandırıldı

Karabük Namaz Vakitleri 26 Eylül Cumartesi

İmsak
05:09
Sabah
06:34
Öğle
12:46
İkindi
16:07
Akşam
18:48
Yatsı
20:07

Karabük Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Cumartesi

İrem Eczanesi
Merkez
Vatan Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Kaya Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Karabük’e 3.5 Milyon TL’lik yatırım
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Karabük’e 3.5 Milyon TL’lik yatırım
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Karabük'te hafif ticari araç ile ATV çarpıştı: 8 yaralı
Karabük'te hafif ticari araç ile ATV çarpıştı: 8 yaralı
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.