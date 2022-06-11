Safranbolu’da bir İtalyan prensesi "Cristina Trivulzio Belgiojoso" etkinliği düzenlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında Safranbolu’da bir İtalyan prensesi "Cristina Trivulzio Belgiojoso" kitabının tanıtımı ve sergisi düzenlendi.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte tarihçi Yalçın Kılınç, bir dönem Safranbolu'da yaşayan İtalyan prensesi Cristina Trivulzio Belgiojosove'nin hayatını anlatan kitabı hakkında bilgiler aktardı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise Cristina Trivulzio Belgiojoso'nun ilçede yaşamış olmasını çok önemsediklerini ve bunu kitapla ölümsüzleştirdiklerini, bu durumun ilçe tanıtımına katkı sağlayacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından İtalyan prensesinin fotoğrafları, yazıları ve çalışmalarının yer aldığı serginin açılışı, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Dario Sabbioni, Belediye Başkanı Köse, Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Özkan Speelman, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar ile kitap yazarları Murat Babuçoğlu, Orhan Özdil ve Dr. Sadık Emre Karakuş tarafından yapıldı.

Serginin gezilmesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Dario Sabbioni, elçilik olarak etkinlik dolayısıyla onur duyduklarını belirtti.

Kültürel açıdan bu tarz gelişmelerin mutluluk verici olduğuna dikkati çeken Dario Sabbioni, "Bu Türk-İtalya ilişkileri açısından önemli bir nokta. Kitap çok güzel düzenlenmiş. Ayrıca İtalyan Dili Edebiyatı Ana Bilim Dalı'na katkısı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla çok güzel açıklanmış. Elçilik olarak amacımız bu kitabın daha çok kişiye ulaşmasını sağlamak." dedi.

Prenses hakkında da bilgi aktaran Sabbioni, "İtalyan yeniden birleşme hareketinin öncülerinden biri. Kadın hakları konusunda da kendisinin girişimleri oldu ve bu konuda da önemli biri. Önemli bir figür." diye konuştu.

- Cristina Trivulzio Belgiojoso

28 Haziran 1808'de İtalya’nın kuzeyinde Milano’da doğan ve 16 yaşında Prenses unvanı alan Cristina Trivulzio Belgiojoso'nun ailesi, bölgenin en köklü ve zengin ailelerden birisidir.

Yaşadığı bölgenin Avusturya işgali altında olmasından dolayı İtalyan bağımsızlık hareketinin etkili bir ismi olmuştur. Siyasi hayatındaki bu çaba ve mücadelesi ileride ona "Kurtuluşun Annesi" unvanını getirmiştir.

Onun bu etkili siyasi mücadelesi Avusturya Hükümeti'ni rahatsız ettiği için henüz 22 yaşındayken 1830'dan itibaren ilk sürgün hayatı başlamış ve 10 yılı Paris’te geçti.

Yeniden ülkesine dönen ancak ikinci defa sürgün edilen prenses Malta ve Atina'ya, daha sonra da 1850 yılında İstanbul’a gelerek Osmanlı Devleti'ne sığındı.

Prenses Cristina, sonraki hayatını huzur içinde gözlerden uzak taşrada yaşamak istemesiyle Safranbolu'da bulunan Çakmakoğlu çiftliğine yerleşti.

Bu çiftliği alabilmek için Osmanlı Devleti vatandaşlığına geçen prenses, 5 yılın ardından kendisine af çıkması üzerine yeniden ülkesine dönmüştür.

1871 yılında 63 yaşındayken hayatını kaybeden prenses, Türkiye ve Safranbolu folklorü üzerine anılarını kaleme almış, kitaplarını Fransızca ve İtalyanca yayınlanmıştır.​​​​​​​

