Safranbolu'da "çavuş üzümü" hasadına başlandı

Sofralık üzüm çeşitlerinin başında yer alan, "çoban çavuşu", "pembe çavuş" ve "misket çavuşu" gibi çeşitleri bulunan, kabuğu ince, çekirdek sayısı az, tane şekli oval, salkım şekli orta iri ve olgunlaşma zamanı orta erkenci olan Safranbolu çavuş üzümü için tescil başvurusu da bulunuyor.

Kazılardan çıkan Geç Roma Dönemi'nden kalma üçgen biçimindeki kabartma motifli taştan yansıyan asma dalları, yaprak ve üzüm süsleri sayesinde bağcılığın yüz yılar öncesine dayandığının anlaşıldığı ilçede, şimdilerde de bin 700 dekar alanda üzüm yetiştiriliyor.

AHMET ÖZLER - Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde yüz yıllardır yetiştirilen, kendine has aroması ve kokusu ile diğerlerinden ayrılan, kalitesi nedeniyle de "üzümlerin çavuşu" olarak nitelendirilen çavuş üzümünün hasadına başlandı.

Safranbolu'da bağcılığın, konaklar gibi çok eski tarihlere dayandığını yapılan temel kazılardan çıkan taş kabartmalarda gördüklerini anlatan Gürel, ilde yaklaşık 30 çeşit üzüm yetiştiğini belirtti.

Bunların en başında Safranbolu çavuş üzümünün geldiğini dile getiren Gürel, "Kendine has aroması, ince kabuğu ve çekirdek sayısı az olduğundan yenilmesi kolaydır. Safranbolu'nun UNESCO Dünya Mirası olması nedeniyle turizm hareketliliği üst düzey. Dolayısıyla ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler tarafından üzüm aranan bir ürün haline geldi. Çiftçilerimizi sürekli destekliyoruz. Bağlarımızda teknolojinin son ürünlerinden yararlanıyoruz. Her geçen yıl üretim alanı da miktarı da artıyor. Bu yıl yaklaşık 800 ton ürün bekleniyor." diye konuştu.

- "Türkiye'de en popüler üzüm"

Konarı köyünde 12 dönüm alanda yaklaşık 30 yıldır çavuş üzümü yetiştiren Hasan Yakupoğlu ise ürünün ilçede önemli yere sahip olduğunu ifade etti.

Çavuş üzümünün en kaliteli sofralık çeşitler arasında yer aldığını aktaran Yakupoğlu, "Çavuş üzümü bizim topraklarda yetişir. Başka yerlerde yetişenler aynı tadı vermiyor. Sofralık olarak şimdi Türkiye'de en popüler üzüm Safranbolu çavuş üzümü. Arasındaki fark damak tadı. Bunu da biz toprak ve suya bağlıyoruz." dedi.