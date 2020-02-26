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Safranbolu’da "Çocukluk Çağı Obezitesi ve Ebeveyn Davranışları" semineri

KARABÜK HABERLERİ  | 26.02.2020 17:07 | Son Güncelleme

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Çocukluk Çağı Obezitesi ve Ebeveyn Davranışları" semineri düzenlendi.Safranbolu Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu’nda Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Nesrin Arslan tarafından "Çocukluk Çağı Obezitesini Oluşturan Sebepler", "Çocukluk Çağı Obezitesinde Ebeveyn Yemek Zamanı Davranışları", "Çocukluk Çağı Obezitesini Önlemek İçin Neler Yapabiliriz?" konularında bilgi verildi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, toplumun fiziksel aktivite konusunda yeterince eylemde olmaması, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince içselleştirilememesi ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi, toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran önemli nedenlerden biri olduğu uzmanlarca ifade edildiğini belirtti.Gümüş, fiziksel aktivitenin, her yaşta sağlığa yararlı olduğunu, düzenli fiziksel aktivitenin çocukların ve gençlerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesinde, istenmeyen kötü alışkanlıklardan kurtulmasında, sosyalleşmelerinde, yetişkinlerin ise çeşitli kronik hastalıklardan korunmasında, tüm hayat boyunca yaşam kalitesinin artırılmasında önemli farklar oluşturabildiğini kaydetti.Obezite ve ona bağlı istenmeyen durumların önlenmesinde sağlıklı beslenme önem arz ettiğini, sağlıklı beslenme açısından geleneksel gıdaların üretimi ve tüketiminin öneminin anlaşılması öncelikle annelerin bilinçlendirilmesi, toplumsal bilincin kazandırılması ile sağlıklı nesiller yetiştirilmesine imkan sağlanacağını ifade eden Gümüş, "İlçemizde çok bireye ulaşarak sağlıklı ve mutlu birey yetiştirmek için bu tür programlara ağırlık vereceğiz" dedi.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Çocukluk Çağı Obezitesi ve Ebeveyn Davranışları" semineri düzenlendi.
Safranbolu Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu’nda Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Nesrin Arslan tarafından "Çocukluk Çağı Obezitesini Oluşturan Sebepler", "Çocukluk Çağı Obezitesinde Ebeveyn Yemek Zamanı Davranışları", "Çocukluk Çağı Obezitesini Önlemek İçin Neler Yapabiliriz?" konularında bilgi verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, toplumun fiziksel aktivite konusunda yeterince eylemde olmaması, fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince içselleştirilememesi ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi, toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran önemli nedenlerden biri olduğu uzmanlarca ifade edildiğini belirtti.
Gümüş, fiziksel aktivitenin, her yaşta sağlığa yararlı olduğunu, düzenli fiziksel aktivitenin çocukların ve gençlerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesinde, istenmeyen kötü alışkanlıklardan kurtulmasında, sosyalleşmelerinde, yetişkinlerin ise çeşitli kronik hastalıklardan korunmasında, tüm hayat boyunca yaşam kalitesinin artırılmasında önemli farklar oluşturabildiğini kaydetti.
Obezite ve ona bağlı istenmeyen durumların önlenmesinde sağlıklı beslenme önem arz ettiğini, sağlıklı beslenme açısından geleneksel gıdaların üretimi ve tüketiminin öneminin anlaşılması öncelikle annelerin bilinçlendirilmesi, toplumsal bilincin kazandırılması ile sağlıklı nesiller yetiştirilmesine imkan sağlanacağını ifade eden Gümüş, "İlçemizde çok bireye ulaşarak sağlıklı ve mutlu birey yetiştirmek için bu tür programlara ağırlık vereceğiz" dedi.

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