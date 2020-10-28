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Safranbolu’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

KARABÜK HABERLERİ  | 28.10.2020 17:39 | Son Güncelleme

Safranbolu’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı.Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma törenine Kaymakam Mehmet Türköz, Stajyer Kaymakam Refiki Eray Gürsoy, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Aydın, Daire Amirleri, Siyasi Parti İlçe Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.Kaymakam Mehmet Türköz ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin Atatürk anıtına çelenk sunumlarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Safranbolu’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı.
Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma törenine Kaymakam Mehmet Türköz, Stajyer Kaymakam Refiki Eray Gürsoy, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Aydın, Daire Amirleri, Siyasi Parti İlçe Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Mehmet Türköz ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin Atatürk anıtına çelenk sunumlarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan program, Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde devam etti.
Esnafları ziyaret ederek, kandil ve bayramlarını kutlayan Belediye Başkanı Elif Köse, daha sonra Leyla Dizdar Kültür Merkezinde, Belediye öncülüğünde Aytekin Aytekin tarafından hazırlanan; Safranbolu’nun Belediye eski Başkanlarından Gadartalıoğlu Osman Akın’ın özel arşivinden derlenmiş ‘’Bir Zamanlar Safranbolu” Fotoğraf ve Belge Sergisi’ne katıldı.
Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde faaliyet gösteren Safran Çocuk Oyun Evi’nde eğitim alan çocuklar, yaptıkları sürpriz mini resim sergisiyle Başkan Köse’yi şaşırttı.
Başkan Köse’nin yer aldığı, Cumhuriyetin 97’inci Yıl Dönümüne özel olarak çekilen klip ve 1977 Antalya Film Festivali’nde "En İyi Belgesel Film" seçilerek Altın Portakal ödülünü kazanan, Suha Arın’ın ‘’Safranbolu’da Zaman‘’ adlı belgesel filmi izlendi. Gösterim sonrası Başkan Köse ile katılımcılar Safranbolu sokaklarında Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıttı.

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