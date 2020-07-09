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Safranbolu’da "Cumhuriyet Caddesi" sorunu görüşüldü

KARABÜK HABERLERİ  | 09.07.2020 12:50 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediyesi tarafından son zamanlarda yol işgalleri sebebi ile gündemde olan Cumhuriyet Caddesi ile ilgili sorunlar masaya yatırıldı.Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse başkanlığında gerçekleşen toplantıda Zabıta Müdürü, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner ve Cumhuriyet Caddesi esnafları katıldı.Belediyeden yapılan açıklamada, istişareler neticesinde yol işgalleri ile ilgili ortak bir karara varıldığı belirtildi.Açıklamada, daha önce belirlenmiş olan esnafın yoldan 1 metre kullanabilme kuralına uyulacağına, cadde boyunca konuşlanan seyyar satıcılara izin verilmemesine, köylü üreticilerin ise Ulu Camisi yanında bulunan yöresel köylü pazarı yerlerine yönlendirilmesine ve sadece orada satış yapılmasına izin verileceğine karar verildiği kaydedildi.Belediye Başkanı Elif Köse, kuralların uygulanmaya başlaması ile her gün denetim için bir zabıta memurunun görevli olarak bulunacağını söyledi.Sistemin devreye girmesinin ardından alınan kararlara uymayan esnaf ve satıcılar hakkında cezai işlem uygulanacağını aktaran Köse, "Vatandaşlarımızın ve esnafımızın sıkıntı yaşamaması, ancak caddenin de işlevini kaybetmemesi için hep birlikte konuyu detaylı olarak inceledik ve ortak kararlarımızı aldık" dedi.

Safranbolu’da "Cumhuriyet Caddesi" sorunu görüşüldü

Safranbolu Belediyesi tarafından son zamanlarda yol işgalleri sebebi ile gündemde olan Cumhuriyet Caddesi ile ilgili sorunlar masaya yatırıldı.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse başkanlığında gerçekleşen toplantıda Zabıta Müdürü, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner ve Cumhuriyet Caddesi esnafları katıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, istişareler neticesinde yol işgalleri ile ilgili ortak bir karara varıldığı belirtildi.
Açıklamada, daha önce belirlenmiş olan esnafın yoldan 1 metre kullanabilme kuralına uyulacağına, cadde boyunca konuşlanan seyyar satıcılara izin verilmemesine, köylü üreticilerin ise Ulu Camisi yanında bulunan yöresel köylü pazarı yerlerine yönlendirilmesine ve sadece orada satış yapılmasına izin verileceğine karar verildiği kaydedildi.
Belediye Başkanı Elif Köse, kuralların uygulanmaya başlaması ile her gün denetim için bir zabıta memurunun görevli olarak bulunacağını söyledi.
Sistemin devreye girmesinin ardından alınan kararlara uymayan esnaf ve satıcılar hakkında cezai işlem uygulanacağını aktaran Köse, "Vatandaşlarımızın ve esnafımızın sıkıntı yaşamaması, ancak caddenin de işlevini kaybetmemesi için hep birlikte konuyu detaylı olarak inceledik ve ortak kararlarımızı aldık" dedi.

Safranbolu’da

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