YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Safranbolu’da dezenfektasyon çalışmaları

Safranbolu’da dezenfektasyon çalışmaları

KARABÜK HABERLERİ  | 18.03.2020 13:44 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfektasyon çalışmaları devam ediyor.Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırları içindeki umumi açık alanları dezenfekte amacı ile yıkama çalışmalarını sürüdürüyor.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfektasyon çalışmaları devam ediyor.
Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırları içindeki umumi açık alanları dezenfekte amacı ile yıkama çalışmalarını sürüdürüyor. Standart yıkamadan farklı olarak klorlu su kullanarak yıkama yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Belediye Başkanımız Elif Köse’nin talimatları doğrultusunda havalarında ısınması ile cadde ve sokak yıkama çalışmalarımıza başlanmıştır. Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’ndan başladığımız yıkama çalışmalarına cadde ve sokaklar ile devam ettik. Dezenfekte konusunda daha da dikkatli olmamız gereken şu günlerde bizde çalışmalarımıza ekstra yoğunluk veriyor ve aynı hassasiyeti vatandaşlarımızdan da bekliyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

OSB’deki fabrikalar dezenfekte edildi

OSB’deki fabrikalar dezenfekte edildi

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaymakam Aslan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Kaymakam Aslan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Vali Çağatay’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

Vali Çağatay’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

Karabük Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:24
Sabah
06:49
Öğle
13:03
İkindi
16:25
Akşam
19:06
Yatsı
20:26

Karabük Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Bulut Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Murat Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Karabük'te eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

Karabük'te eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

KBÜ’de Mehmet Akif Ersoy’un hayatı sahnelendi

KBÜ’de Mehmet Akif Ersoy’un hayatı sahnelendi

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

Safranbolu’da okul yöneticilerine "korona virüs" bilgilendirmesi

Safranbolu’da okul yöneticilerine "korona virüs" bilgilendirmesi

Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi

Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.