Safranbolu’da dezenfekte çalışmaları

Safranbolu Belediyesi tarafından korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin ortak kullanım alanı olan her noktada dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Parklar, tuvaletler, bankamatiklerin ve bankaların önleri, meydanlar, Aile Sağlığı Merkezleri ve tüm alanlar rutin olarak hafta içi her gün yıkanırken, hem pülvarizatör ile hem de araç üstü ULV ilaçlama makinesi ile dezenfekte ediliyor.

