YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Safranbolu'da "En İyi Korunan Ev" ödülü sahibini buldu

Safranbolu'da "En İyi Korunan Ev" ödülü sahibini buldu

11.06.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safranbolu'da "En İyi Korunan Ev" ödülü sahibini buldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında "En İyi Korunan Ev" ödülü sahibine teslim edildi.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen Saide Başay'a ait 3 katlı eve Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile ev sahipleri, "En İyi Korunan Ev" plaketini çaktı.

Türköz, konuşmasında, kültür zenginliği açısından Safranbolu'nun ülkenin çok önemli bir hazinesi olduğunu, bu hazinenin başında ise tarihi evlerin bulunduğunu söyledi.

Bu tarihi evleri gelecek kuşaklara aktarmak zorunda olduklarının altını çizen Türköz bunu başaran Başay ailesine teşekkür etti.

Köse ise festivalin ana temasının mirası korumak üzerine olduğuna işaret ederek "Evlerimiz bizim Dünya Miras Listesi'nde olma sebebimizdir. Bu konaklar o yüzden çok önemli. Elbette yüzlerce yılın hatıralarını, etkilerini taşıyorlar. O eski yaşanmışlıkları, o evlere girdiğinizde hissediyorsunuz. O yüzden çok daha kıymetliler. Koruyarak bu kadar uzun süre bu evlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayan ev sahiplerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar daha sonra evi gezdi.

Öte yandan festivalin dördüncü ve son gününde, doğa yürüyüşü, "Belgeselden Kurmacaya, Kurmacadan Belgesele Film Yapım Süreci." söyleşisi yapıldı, halk oyunları sergilendi ve konserler düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyorKardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyor
Sesi Görenler Milli Takımı, Çekya'yı mağlup ettiSesi Görenler Milli Takımı, Çekya'yı mağlup etti
GÜNCELLEME - Sakarya'da babasını silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - Sakarya'da babasını silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu

Karabük Namaz Vakitleri 11 Haziran Cumartesi

İmsak
03:09
Sabah
05:09
Öğle
12:54
İkindi
16:54
Akşam
20:29
Yatsı
22:20

Karabük Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Cumartesi

Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Uygar Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
İrem Eczanesi
Merkez
Cemal Mızrak Eczanesi
Safranbolu
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Bir anda pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Aşk yaş dinlemedi! Kendisi 60, nişanlısı 22 yaşında

Aşk yaş dinlemedi! Kendisi 60, nişanlısı 22 yaşında

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Her kombininize şıklık katacak sandalet ve terlik çeşitleri

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Tatil sezonu yaklaşırken selülitlerinizi yok edecek öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.