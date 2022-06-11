Safranbolu'da "En İyi Korunan Ev" ödülü sahibini buldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında "En İyi Korunan Ev" ödülü sahibine teslim edildi.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaklaşık 150 yıllık olduğu belirtilen Saide Başay'a ait 3 katlı eve Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile ev sahipleri, "En İyi Korunan Ev" plaketini çaktı.

Türköz, konuşmasında, kültür zenginliği açısından Safranbolu'nun ülkenin çok önemli bir hazinesi olduğunu, bu hazinenin başında ise tarihi evlerin bulunduğunu söyledi.

Bu tarihi evleri gelecek kuşaklara aktarmak zorunda olduklarının altını çizen Türköz bunu başaran Başay ailesine teşekkür etti.

Köse ise festivalin ana temasının mirası korumak üzerine olduğuna işaret ederek "Evlerimiz bizim Dünya Miras Listesi'nde olma sebebimizdir. Bu konaklar o yüzden çok önemli. Elbette yüzlerce yılın hatıralarını, etkilerini taşıyorlar. O eski yaşanmışlıkları, o evlere girdiğinizde hissediyorsunuz. O yüzden çok daha kıymetliler. Koruyarak bu kadar uzun süre bu evlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayan ev sahiplerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar daha sonra evi gezdi.

Öte yandan festivalin dördüncü ve son gününde, doğa yürüyüşü, "Belgeselden Kurmacaya, Kurmacadan Belgesele Film Yapım Süreci." söyleşisi yapıldı, halk oyunları sergilendi ve konserler düzenlendi.

