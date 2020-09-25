YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Safranbolu'da "En iyi restore edilen ev" seçildi

Safranbolu'da "En iyi restore edilen ev" seçildi

KARABÜK HABERLERİ  | 25.09.2020 20:15 | Son Güncelleme

Safranbolu'da "En iyi restore edilen ev" seçildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel miras ve korumacılık" temasıyla düzenlenen "21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında "En iyi restore edilen ev"in sahibine plaket verildi.

Akçasu Mahallesi'nde yaklaşık 300 yıllık olduğu belirtilen Mehmet Emin Yücel'e ait Kavaslar Evi, "En iyi restore edilen ev" ödülüne layık görüldü.

Belediye Başkanı Elif Köse, törende, festivalin kültürel kazanımlar sağladığını söyledi.

Restorasyon için ev sahiplerine ve emeği geçenlere teşekkür eden Köse, bu evlerin korunması için yangın ve doğal afetler konusunda çalışma başlattıklarını ifade etti.

Konuşmanın ardından Köse ve diğer protokol üyeleriyle ev sahipleri, "En iyi restore edilen ev" plaketini çaktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O fotoğraflar bakın nasıl çekilmiş! O fotoğraflar bakın nasıl çekilmiş!
Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat! Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Palamut ucuzladı
Palamut ucuzladı
Mali müşavir evinde ölü bulundu
Mali müşavir evinde ölü bulundu
Sinop Tarihi Cezaevi’nde Roma dönemi kitabeleri bulundu
Sinop Tarihi Cezaevi’nde Roma dönemi kitabeleri bulundu
150 bin TL’sini aldıkları vatandaşın evine ikinci kez gelince yakalandılar
150 bin TL’sini aldıkları vatandaşın evine ikinci kez gelince yakalandılar
Başkan Büyükkılıç telefonda şebeke sorununu çözdü
Başkan Büyükkılıç telefonda şebeke sorununu çözdü

Karabük Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
05:08
Sabah
06:33
Öğle
12:46
İkindi
16:08
Akşam
18:49
Yatsı
20:09

Karabük Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Müge Eczanesi
Merkez
Uygar Eczanesi
Besbinevler
Melis Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.