Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

"En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran Safranbolu, Batı Karadeniz'in kültür turizmindeki en önemli durakları arasında yer alıyor.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak da adlandırılan ilçe, ülkenin çeşitli illerinden ziyaretçi ağırlıyor.

- "Normalleşme süreciyle ziyaretçi sayısında artış yaşanıyor"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AA muhabirine, ilçenin yılın her mevsimi yerli ve yabancı misafirlerin uğrak noktası olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreciyle ilçeye gelen turist sayısında artış yaşandığını belirten Köse, hijyen konusunda titiz çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Köse, sokak, cadde ve ortak kullanım alanlarının dezenfekte edildiğini ifade ederek, sık sık denetimler yaptıklarını dile getirdi.

İlçenin hafta sonları çok sayıda ziyaretçi ağırladığını aktaran Köse, yerli ve yabancı turistleri Safranbolu'nun doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerini görmeye davet etti.

Köse, ilçeye gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

