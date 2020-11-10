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Safranbolu’da Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinliği

KARABÜK HABERLERİ  | 10.11.2020 15:45 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82’inci yılında Safranbolu’da etkinliklerle anıldı.Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde Safranbolu Kaymakamlığı’nın düzenlediği 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında, ilkokullar arası resim ve ortaokullar arası şiir, ortaöğretim kurumları arası kompozisyon yarışmaları gerçekleşti.Programa, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, 125.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82’inci yılında Safranbolu’da etkinliklerle anıldı.
Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde Safranbolu Kaymakamlığı’nın düzenlediği 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında, ilkokullar arası resim ve ortaokullar arası şiir, ortaöğretim kurumları arası kompozisyon yarışmaları gerçekleşti.
Programa, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Hasan Başkök, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Aydın, Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Fethi Toker Güzel Sanatlar Dekanı, Daire Amirleri, Siyasi Parti İlçe Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödülleri verildi. Buradaki etkinliğin ardından, Köyiçi Meydanı’na Safranbolu Belediyesi tarafından yenilenen Atatürk’ün anıt heykeline karanfil bırakan Belediye Başkanı Elif Köse’ye, Belediye Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Belediye birim amirleri ve vatandaşlar eşlik etti.
Başkan Köse, Atatürk’ün aramızdan ayrıldığı 10 Kasım tarihini bir matem günü olarak kabul etmek yerine onun hedeflerine yönelik anılması gerektiğini belirterek, “Atatürk’ü anmak, diğer bir ifadeyle anlamak; onun daima büyük önem verdiği Türk Milletinin birliğini, ülkesinin bölünmez bütünlüğünü koruyarak geleceğe güvenle bakmak, bu uğurda her türlü fedakârlığa hazır olmak demektir. Bir ülkenin onurunu ve bağımsızlığını koruyarak nasıl değişebileceğini ve nasıl çağdaş ve örnek bir Cumhuriyet haline gelebileceğini tarih yazarak değil, yaparak gösteren, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşları şehitlerimizi, canlarını ülkemiz için feda eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum’’ dedi.

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