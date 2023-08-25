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Safranbolu’da konsept alanlar inşa ediliyor

25.08.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safranbolu Belediyesi tarafından konsept park alanlarına ilave olarak dinlenme alanları inşa ediliyor.

Safranbolu Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Mahallesi Çankaya Parkı, Babasultan Mahallesi İbrahim Ayhan Parkı, Esentepe Mahallesi Hüseyin Karataş parklarına ilave olarak konsept dinlenme alanları inşa ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, okul önlerinde çocuklarını bekleyen velilerin, cami giriş çıkışlarında bir arada sohbet etmek isteyenlerin rahatça dinlenebilmesi, konforlu alanlarda oturabilmesi için Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleri tarafından yapımına başlanan dinlenme alanlarının kısa bir sürede tamamlanacağı belirtildi. Açıklamada, "Barış Mahallesi’nde yer alan Misak-ı Milli Okulu ve Emek Mahallesi Siteler Camisi bölgesinde inşa edilen konsept dinlenme alanları daha önce yapılan konsept parklar gibi yeşilliklerin hakim olacağı şekilde tasarlanıyor. Öte yandan 15 Temmuz Mahallesi’nde vatandaşların talebi üzerine basketbol sahasının yapımı tamamlandı. 15 Temmuz Mahalle toplantısında, vatandaşların park isteği üzerine Başkan Köse’nin talimatı ile park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri proje çizimine başladı" denildi.

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