Safranbolu’da "lostra salonunu" açıldı

Safranbolu Belediyesi ayakkabı boyacılığının daha iyi şartlarda yapılabilmesini sağlayacak "Lostra Salonunu" yapılan törenle hizmete girdi.

Açılışa, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, İlçe Başkanı Bahtiyar Acar, İyi Parti İlçe Başkanı Bilal Aslan, Belediye Başkan Yardımcıları Halil Bakkal ve Ahmet Şahin, Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri boyacılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Mutluyum, neden mutluyum? Seçim çalışmalarında söz verdiğimiz sosyal işlerle yapmayı planladığımız projeleri tek tek hayata geçirmeye başladık" dedi.

Projelerden bir tanesinin çorba ikramı olduğunu kaydeden Başkan Köse, "Bu hafta başı itibari ile hem camilerde hem de üniversitemizin önünde ikramlarımıza başladık. Sonrasında ise ne yazık ki açılmayacağına dair dedikoduların dolaştığı lostra salonunun açılışını yapıyoruz. Gerek yazın sıcağında gerekse yağmur, çamur, kar demeden çalışan ayakkabı boyacılarının gerçekten işleri çok zor ve zahmetli. Arkadaşlarımızı gelip geçerken gördüğümde üzülüyordum ve onlara verdiğim sözü gerçekleştirmenin haklı gururunu ve heyecanını yaşıyorum. Onlar bunu hak ediyorlar. Bu vesile ile bizleri bu gün yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyor, daha büyük hizmetlerin de açılışlarını Allah bizlere nasip etsin diyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından lostra salonunun açılışı yapıldı.



