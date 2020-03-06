Safranbolu’da okul yöneticilerine "korona virüs" bilgilendirmesi

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul idarecileri ve rehberlik öğretmenleri "korana virüs" hakkında bilgilendirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü Doktoru Nermin Akçı tarafından yapılan bilgilendirmede korana virüs ve pandemi hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Nermin Akçı, "Virüs nasıl bulaşır, hangi tedbirler alınmalı?" konularının yanı sıra "temel hijyen kurallarına uyulması" ile ilgili olarak; el temizliğine dikkat edilmesi, ellerin sık sık sabunla yıkanması, elleri yıkamadan özellikle gözlere, buruna ve ağza dokunmaktan kaçınılması, sabunla ellerin yıkanamayacağı bir ortamda alkol bazlı el antiseptiği kullanılabileceğini belirtti.

Öksüren ya da hapşıran kişilerden belirli mesafede olmaya dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Akçı, hapşırma ya da öksürmelerde hemen sonra kullanılan mendilin çöpe atılması, nefes almakta zorlanılıyorsa, ateş ve öksürük varsa mutlaka bir doktora görünülmesi gerektiği, odaların, sınıfların sık sık havalandırılması, yemeklerden, tuvalet kullanımından önce ve sonra ellerin yıkanması, hastalarla yakın temastan kaçınılmasını belirtti.

Akçı, c vitamininden zengin sebze ve meyvelerin menülerde yer almasına ve bol sıvı tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğrencilerin sağlıklı bir şekilde eğitimlerine devam edebilmeleri amacıyla bu tür bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini belirterek, İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.



