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Safranbolu’da okullar yüz yüze eğitim hazır

KARABÜK HABERLERİ  | 18.09.2020 18:22 | Son Güncelleme

Safranbolu ilçesinde, okul öncesi ve birinci sınıf öğrenciler için okullar yüz yüze eğitime hazır hale getirildi.Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, 21 Eylül Pazartesi günü açılacak olan okul öncesi ve birinci sınıfların yüz yüze eğitim hazırlıklarını yerinde inceledi.

Safranbolu ilçesinde, okul öncesi ve birinci sınıf öğrenciler için okullar yüz yüze eğitime hazır hale getirildi.
Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, 21 Eylül Pazartesi günü açılacak olan okul öncesi ve birinci sınıfların yüz yüze eğitim hazırlıklarını yerinde inceledi. Gümüş, gereken her türlü önlemin alındığını söyledi. Endişe duyulacak hiçbir şeyin olmadığını ifade eden Gümüş, "İlk defa okul ortamına gelecek olan öğrencilerimiz için okula uyum programına yönelik olarak okullarımızda yapılan hazırlıklar, okula uyum çalışmalarında Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemler ile öğretmenlerle birlikte okul idaresi tarafından yapılan planlamalar, öğrencilerimizin okula gelmeden önce yapılması gereken hazırlıklar; temizlik, beslenme, öz bakım, uyku ve benzeri ve verilecek desteklerle ilgili çalışmalar tamamlandı. Okullarımızda seyreltilmiş sınıflarımız, sosyal mesafeye riayet ederek öğrencilerimizin oynayacakları temassız oyunlarımız en ince ayrıntısına kadar gözden geçirildi" dedi.
Öğrencileri okullara sabırsızlıkla beklediklerini, okullarda çocukların mutluluklarına şahit olmanın büyük sevinçlere neden olduğunu aktaran Gümüş, "Aynı zamanda yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile eğitim devam edecektir. Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim olanaklarını bir arada kullanılarak eğitim öğretime devam edilecek. Bu süreçte okul idarelerimiz ve öğretmenlerimiz velilerimize sürekli bilgilendirmede bulunacaklar. Bu süreçte fedakar bir şekilde öğrenci ve velilerimizin her daim yanında olan kıymetli okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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