Safranbolu’da orman yangınlarına karşı önlem

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde orman yangınlarını önleme amacıyla ormanlık alanlarda piknik yapılması yasaklandı.

Safranbolu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Safranbolu merkez sınırları içerisindeki ormanlık alanların civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek özel mülkiyete konu araziler de dahil olmak üzere mangal, semaver, ateş yakılabilecek yerler belirlendi.

Açıklamada, İncekaya cam teras mesire yeri, Beştepeler mesire yeri, Çamtarla mesire yeri, Kent ormanı mesire yeri, Ortakçı göleti mesire yerinde piknik yapılabileceği kaydedildi.

