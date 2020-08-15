YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Safranbolu’da orman yangınlarıyla mücadele toplantısı

Safranbolu’da orman yangınlarıyla mücadele toplantısı

KARABÜK HABERLERİ  | 15.08.2020 17:04 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Kaymakam Mehmet Türköz başkanlığında "Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı" yapıldı.Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya, Türköz’ün yanı sıra Orman İşletme Müdürü Sema Altunay, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Aydın, İlçe Müftüsü İsmail Temur, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, İlçe Özel İdare Müdürü Talha Durum, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Milli Emlak Şefliği katıldı.Faaliyetler, tedbirler, araç ve ekipman kapasitesi, orman yangınları ile orman yangını esnasında yapılan mücadele çalışmalarına ilişkin bilgilerin verildiği toplantıda, Kaymakam Türköz tarafından yangına sebebiyet verebilecek orman alanlarına yakın, yerleşim yerleri ile mesire alanlarının haritalandırılması ve kurumların koordinasyonu ile ilgili gerekli talimatlar verildi.

Safranbolu’da orman yangınlarıyla mücadele toplantısı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Kaymakam Mehmet Türköz başkanlığında "Orman Yangınları ile Mücadele Toplantısı" yapıldı.
Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya, Türköz’ün yanı sıra Orman İşletme Müdürü Sema Altunay, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Aydın, İlçe Müftüsü İsmail Temur, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin, İlçe Özel İdare Müdürü Talha Durum, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Milli Emlak Şefliği katıldı.
Faaliyetler, tedbirler, araç ve ekipman kapasitesi, orman yangınları ile orman yangını esnasında yapılan mücadele çalışmalarına ilişkin bilgilerin verildiği toplantıda, Kaymakam Türköz tarafından yangına sebebiyet verebilecek orman alanlarına yakın, yerleşim yerleri ile mesire alanlarının haritalandırılması ve kurumların koordinasyonu ile ilgili gerekli talimatlar verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyanın diline düştü! Öyle bir şey yaptı ki...
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Kent Konseyi’nden yerel yöneticilere salgına karşı direnç çağrısı

Ankara Kent Konseyi’nden yerel yöneticilere salgına karşı direnç çağrısı

Daha yeşil bir Ankara

Daha yeşil bir Ankara

İMEAK DTO’dan “Gemi Acenteliği Yenileme” semineri

İMEAK DTO’dan “Gemi Acenteliği Yenileme” semineri

Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi

Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi

Ukraynalı turizmcilere Edirne tanıtımı

Ukraynalı turizmcilere Edirne tanıtımı

Milas’ta traktör kazası; 1 kişi hayatını kaybetti

Milas’ta traktör kazası; 1 kişi hayatını kaybetti

Karabük Namaz Vakitleri 15 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:15
Sabah
05:52
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
19:56
Yatsı
21:27

Karabük Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Cumartesi

Bulut Eczanesi
Merkez
Çağlayan Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Huzur Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Başkan Köse Türk bayrağı yakılmasına tepki gösterdi

Başkan Köse Türk bayrağı yakılmasına tepki gösterdi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.