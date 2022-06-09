Safranbolu'da restorasyonu tamamlanan 23 tarihi yapı hizmete açıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen "23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamında, restorasyonu tamamlanan 23 tarihi yapı hizmete alındı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında yer alan ilçedeki Asmaaltı Sokak'ta daha önce cephe restorasyonu tamamlanan 23 tescilli yapı için açılış programı düzenlendi.

Programda konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu'nun yaşayarak korunan önemli bir yer olduğunu söyledi.

Kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarabilmek adına çalışmalar yapıldığını aktaran Gürel, restorasyonla 23 yapının uzun yıllar daha yaşatılacağını kaydetti.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz de restorasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Elif Köse ise restorasyon hakkında teknik bilgiler vererek tarihi yapıların hepsinin işlevsel olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek hizmete alınan tarihi yapılar gezildi.

Ayrıca festival kapsamında "Safranbolu Yerel Mutfağına İstanbul'dan Profesyonel Bakış" semineri yapıldı, "Safranbolu Fotoğraf Gönüllüleri Karma Sergisi" açıldı.

