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Safranbolu’da "Sinema Geceleri" başlıyor

01.06.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 24’üncüsü düzenlenecek Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali çerçevesinde belgesel ve sinema filmlerinin gösteriminin yapılacağı "Açık Hava Sinema Geceleri" bugün başlıyor.

Safranbolu’da "Sinema Geceleri" başlıyor

Sinema geceleri, Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde "Devlet Sanatçısı Sadi Yaver Ataman Belgeseli ve Sen Benim Her şeyimsin" filmlerinin gösterimiyle başlayacak.

1-10 Haziran tarihlerinde 20.00’da yapılacak olan toplam 20 belgesel ve film gösterimleri ile vatandaşlar ödüllü belgesel ve sinema filmleriyle buluşacak. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Açık hava sinema gösterimlerimiz her sene artık geleneksel hale geldi. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali öncesinde halkımızla filmleri buluşturuyoruz. Her akşam bir belgesel film birde Türk sinemasının klasikleşmiş, önceki dönemlerde beğeni kazanmış filmlerini seçtik. Amacımız bir yandan festivale yakışır bir program yapmak, diğer yandan insanımızın günlük streslerini atmalarını sağlamak. Geçen yıl olduğu gibi ilginin yoğun olacağını düşünüyorum" dedi.

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