YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Safranbolu’da sokaklar yıkanıyor

Safranbolu’da sokaklar yıkanıyor

KARABÜK HABERLERİ  | 30.03.2020 15:56 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde belediye tarafından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yıkama çalışması yapılıyor.Safranbolu Belediyesi tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Emek, Cemal Caymaz mahalleleri ve sanayi bölgesi olmak üzere kentin her yerinde dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ekiplerin mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.Korona virüse karşı her türlü tedbiri aldıklarını aktaran Köse, halkın sağlığını korumak için kent genelinde çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde belediye tarafından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yıkama çalışması yapılıyor.
Safranbolu Belediyesi tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Emek, Cemal Caymaz mahalleleri ve sanayi bölgesi olmak üzere kentin her yerinde dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ekiplerin mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Korona virüse karşı her türlü tedbiri aldıklarını aktaran Köse, halkın sağlığını korumak için kent genelinde çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Onları koronavirüs de durduramadı! Her akşam aynı saatte... Onları koronavirüs de durduramadı! Her akşam aynı saatte...
Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü! Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Domaniç’te ev yangını

Domaniç’te ev yangını

Karabük Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
05:02
Sabah
06:29
Öğle
12:59
İkindi
16:31
Akşam
19:19
Yatsı
20:41

Karabük Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Ülkü Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Özkan Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

Karabük'te eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

Karabük'te eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

KBÜ’de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

Safranbolu’da okul yöneticilerine "korona virüs" bilgilendirmesi

Safranbolu’da okul yöneticilerine "korona virüs" bilgilendirmesi

Yenice’de öğrencilere deprem tatbikatı

Yenice’de öğrencilere deprem tatbikatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.