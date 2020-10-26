Safranbolu’da su kesintisine önlem alındı

Safranbolu ve Karabük Belediyesi ortaklaşa Karasu yakınlarına açtıkları 3 adet su sondaj kuyusu sayesinde su kesintilerin önüne geçti.

Devlet Su İşleri (DSİ) gözetiminde, Safranbolu ve Karabük Belediyesi arasında imzalanan ilgili protokol kapsamında Karasuya su sondaj kuyuları açıldı.

Safranbolu içme suyunun Hızar kaynağından temin edildiği kış aylarında yeterli miktarda sağlanan su, yaz döneminde Karasu kaynağından takviye ediliyor. Karasu kaynağı aynı zamanda Karabük Belediyesi tarafından da kullanılıyor. Her iki kentin su ihtiyacı için yeterli olmayan Karasu kaynağı su kesintilerine sebep oluyor. Küresel ısınmadan kaynaklanan su sıkıntısının etkilerini azaltabilmek için Safranbolu ve Karabük Belediyesi ortaklaşa Karasu yakınlarına açtıkları 3 adet su sondaj kuyusu sayesinde kesintilerin önüne geçti.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ilçenin yetersiz su sorunun çözüldüğü, diğer sorunlardan kaynaklanan su kesintileri için ekiplerin, su ve kanalizasyon arızalarına anında müdahale ettikleri bilgisi verilerek; içme sularından da düzenli olarak testler alındığı kaydedildi.

İl ve ilçe nüfusunun çeşitli sebeplerden dolayı her geçen gün hızla artmasıyla birlikte, su tüketiminin de önemli oranda arttığını ve arıtma tesisinin de yetersiz kaldığını kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ‘’Belirli bir nüfusa göre tasarlanan içme suyu arıtma ve sertlik giderme tesisi, ilçemizin de artan su talebi ile kapasitesinin çok üzerine çıkmış ve kapasite artırımı çalışmalarına hız vermiş durumdayız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca su miktarının yetersizliği nedeniyle DSİ gözetiminde, Karabük Belediyesi ile ortaklaşa açtığımız su sondaj kuyuları su ihtiyacımızı önemli ölçüde gidermiştir’’ dedi.

