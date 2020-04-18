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Safranbolu’da Vefa Grubu vatandaşların yanında

KARABÜK HABERLERİ  | 18.04.2020 15:08 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının giderildiğini söyledi.Son bir hafta Safranbolu’nun köy ve mahallelerinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan bin 686 vatandaşın banka, alışveriş ve eczane taleplerinin karşılandığını ifade eden Ürkmezer, "Vefa Sosyal Destek Grubumuz kurulduğu günden itibaren aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.
Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının giderildiğini söyledi.
Son bir hafta Safranbolu’nun köy ve mahallelerinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan bin 686 vatandaşın banka, alışveriş ve eczane taleplerinin karşılandığını ifade eden Ürkmezer, "Vefa Sosyal Destek Grubumuz kurulduğu günden itibaren aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan tüm vatandaşlarımızın taleplerini yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Safranbolu halkının gerek olmadıkça evden çıkmamalarını istiyoruz. Virüs alacağımız tedbirlerden büyük değildir. Vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını istiyoruz, hayat eve sığar diyoruz" dedi.

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