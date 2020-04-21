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Safranbolu’da yardımlar ödendi

KARABÜK HABERLERİ  | 21.04.2020 16:58 | Son Güncelleme

Safranbolu’da Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Faz 2 ödemeleri yapıldı.Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan mahalle ve köylerde yaşayan 641 vatandaşa Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Faz 2 kapsamında bin lira ödemeleri, emniyet, jandarma ve PTT personeli tarafından evlerinde yapıldı.Salgın nedeniyle vatandaşların sağlığını riske atmamak ve oluşacak yoğunluğu engellemek için ödeme yapılacak vatandaşların evlerine bizzat gidildiğini kaydeden Safranbolu Kaymakam Fatih Ürkmezer, "Tüm dünyayı etkileyen salgınla milletçe zor bir süreçten geçiyoruz.

Safranbolu’da Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Faz 2 ödemeleri yapıldı.
Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan mahalle ve köylerde yaşayan 641 vatandaşa Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Faz 2 kapsamında bin lira ödemeleri, emniyet, jandarma ve PTT personeli tarafından evlerinde yapıldı.
Salgın nedeniyle vatandaşların sağlığını riske atmamak ve oluşacak yoğunluğu engellemek için ödeme yapılacak vatandaşların evlerine bizzat gidildiğini kaydeden Safranbolu Kaymakam Fatih Ürkmezer, "Tüm dünyayı etkileyen salgınla milletçe zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte yaşanacak mağduriyetin engellenmesi için devletimiz tarafından alınan tedbirlerin yanında, vefa gruplarının oluşturulması, ekonomik sıkıntısı olan vatandaşlarımıza yardımların yapılması gibi birçok ekonomik önlemlerde alındı. Bizler de vefa gruplarımızın yanında emniyet ve jandarma personelimizle, ödeme noktalarında oluşacak yoğunluğu engellemek ve halk sağlığını riske atmamak adına devletimiz tarafından yapılan yardım ödemelerini vatandaşlarımızın evlerinde yapıyoruz. Faz 1 ve faz 2 ile birlikte ilçemizde yaklaşık bin 500 kişi toplamda 1,5 milyon lira ödeme yaptık" dedi.

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