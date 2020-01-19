Safranbolu'nun kültürel miras, korumacılık ve turizm anlamında daha da iyi noktalara gelmesini sağlamak için çalıştıklarını belirten Ürkmezer, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden yerli ve yabancı misafirlerin, ilçeye geldiğini anlattı.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada korumacılığın en önde gelen şehirlerinden birisi olan Safranbolu'da, yarıyıl tatili yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Dünyanın "en iyi korunan 20 kenti" arasında gösterilen, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı Safranbolu, yurt içi ve dışından çok sayıda turist çekiyor.

Ürkmezer, ilçeye gelen turistler için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını ifade ederek, "Safranbolumuza geçen yıl yaklaşık 350 bin konaklamalı misafirimiz geldi. Bu rakam günübirlikçilerle 1 milyon 300 bini geçti." dedi.

İlçenin otelleri, konakları, hanları ve hamamları, kanyonları, cam terası, mağarası, gölleri ve tarihi çarşısıyla yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamayı sürdüreceğini vurgulayan Ürkmezer, bu yıl Safranbolu'ya 1 milyon 500 bin yerli ve yabancı turisti beklediklerini kaydetti.

Ürkmezer, yarıyıl tatili yoğunluğunun, ilerleyen günlerde daha da artacağını sözlerine ekledi.

