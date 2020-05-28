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Safranbolu'daki tarihi namazgahlarda cuma namazı heyecanı

KARABÜK HABERLERİ  | 28.05.2020 11:28 | Son Güncelleme

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde bulunan Hıdırlık Tepesi'ndeki tarihi namazgahlarda, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen cuma namazları yeniden kılınmaya başlanacak - Kaymakam Fatih Ürkmezer: - "Hıdırlık Tepesi'nde iki namazgah var. Bu alan cemaatle namaz kılınmasına çok müsait. Buradaki namazgahlar cami ortamını aratmamaktadır"

AHMET ÖZLER - Kent kültürünün bugün yaşayan en önemli yapı taşlarından Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Hıdırlık Tepesi'ndeki tarihi namazgahlarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen cuma namazı yeniden eda edilecek.

Osmanlı'dan izler taşıyan ve bu nedenle ''açık hava müzesi'' adıyla anılan ilçede, Kovid-19 ile mücadelede normalleşme sürecinde tedbirler alınarak 29 Mayıs'ta yeniden cemaatle namaz kılınmasına başlanacak.

Tarihi evleri ve sokaklarıyla geleneksel Türk toplum yaşantısını korumayı başardığı için dünyanın en iyi korunan ilk 20 kenti arasında gösterilen ilçede, Kovid-19 salgını yüzünden ara verilen cuma namazı, İlçe Müftülüğünce belirlenen bazı camilerin bahçeleri, futbol sahaları, pazar alanları, site bahçeleri, otoparklar gibi açık alanlarda kılınacak.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi ilçeye hakim bir yerde bulunan, tarihi olduğu kadar ziyaretçilere sunduğu muhteşem manzarayla da önemli bir yere sahip Hıdırlık Tepesi'ndeki namazgahlar da bu alanlar arasında yer alıyor.

Şehrin kuş bakışı en güzel izlenebileceği yerlerden biri olan ve Türklerin Safranbolu'ya ilk geldiklerinde konuşlandıkları bölge olarak bilinen Hıdırlık Tepesi'nde, Orhan Gazi döneminde yaşamış Şehzade Gazi Süleyman Paşa'nın kumandanlarından Hıdır Bey'in türbesi, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Dr. Ali Yaver Ataman'ın anıt mezarı, Köstendil Kaymakamı Hasan Paşa'nın türbesi ve iki açık namazgah bulunuyor.

Yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişi bulunan ve genellikle yağmur duası, asker uğurlaması ile Hıdırellez kutlamalarının yapıldığı, dönem dönem bayram ve teravih namazlarının da kılındığı bu alanda, cuma namazı eda edilecek.

- "Bütün önlemler alındı"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede normalleşme sürecinde tedbirler alınarak 29 Mayıs'ta yeniden cemaatle namaz kılınmasına başlanacağını söyledi.

İlçede belirlenen 28 alanda Kovid-19 nedeniyle verilen aranın ardından yarın cuma namazı kılınacağını belirten Ürkmezer, "İlçemizde bütün önlemler alındı. Sosyal mesafe gözetilerek, maske takılarak açık alanlarda cemaatle namaz kılınmasına başlanacak. Bu kapsamda cuma namazı için de İlçe Müftülüğünce belirlenen yerler hazırlandı. Bunlardan biri Hıdırlık Tepesi'ndeki namazgahlar oldu. Hıdırlık Tepesi'nde iki namazgah var. Bu alan cemaatle namaz kılınmasına çok müsait. Buradaki namazgahlar cami ortamını aratmamaktadır." diye konuştu.

Salgınla mücadelenin tam anlamıyla bitmediğine dikkati çeken Ürkmezer, vatandaşlardan tedbirli davranmaya devam etmelerini istedi.

Ülke ve ilçe olarak koronavirüsle mücadelede başarılı olduklarının altını çizen Ürkmezer, cuma namazı öncesi vatandaşların vücut ısılarının ölçüleceğini, tek kullanımlık seccadeye izin verileceğini sözlerine ekledi.

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