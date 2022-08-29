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Safranbolu'nun coğrafi işaretli maniye domatesinde 2 bin ton rekolte bekleniyor

29.08.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te yaklaşık 1000 dekar alanda yetiştirilen ince kabuklu ve bol sulu maniye domatesi, etli ve dolgun yapısı, büyüklüğü ve lezzetiyle tercih ediliyor - İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık: - "Dekara 2-3 tondur domatesin verimi. Yıllara göre değişebilir"

AHMET ÖZLER - Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinde yaygın olarak yetiştirilen ve hasadı süren coğrafi işaret tescilli maniye domatesinde bu yıl 2 bin ton rekolte hedefleniyor.

Osmanlı döneminden kalma yapılarıyla "dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen Safranbolu ile özdeşleşmiş, "ata tohumu" ürünlerin başında gelen maniye domatesi, temmuz ayında coğrafi işaret alarak tescillendi.

Etli ve dolgun yapısı, ince kabuklu, bol sulu ve büyük olmasının yanında damaklarda bıraktığı lezzetiyle Karabük'ün en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan maniye domatesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Safranbolu Belediyesi ve çiftçiler tarafından yaklaşık 1000 dekar alanda yetiştiriliyor.

Geçen yıl 1,9 bin ton üretimin yapıldığı kentte, bu yıl da 2 bin tonluk rekolte bekleniyor.

- "Bir domates ortalama 600 ila 800 gramdır"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, tescil başvurusunu geçen yıl aralıkta yaptıklarını, 8 ay gibi kısa sürede maniye domatesinin coğrafi işaretini aldıklarını söyledi.

Safranbolu maniye domatesinin bölge için çok önemli olduğunu anlatan Ayvalık, "Tescilin ardından koruma anlamında çalışmalarımız olacak. Islahı yapılmamış olan bir çeşit. Tescil, ıslah çalışmalarına öncü olacak. Üreticilerimizle bir araya geleceğiz, standartlarımızı, nasıl yapılacağını ve logoyu nasıl kullanacaklarını belirteceğiz. Bunun ardından maniye domatesimiz pazarlarda olacak." dedi.

Ayvalık, domatesin tanıtımının da yapılacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Küçük alanlarda üretimi yapılan ürünlerin korunması önemlidir. Tıpkı safran ve ıhlamur balında olduğu gibi. Maniye domatesi, küçük alanlarda üretiliyor. İlimizde yaklaşık 1000 dekarlık alanda yetiştirildiğini söyleyebiliriz. Dekara 2-3 tondur domatesin verimi. Yıllara göre değişebilir. Bu yıl 2 bin ton civarında ürün hasılatı elde edeceğiz."

Maniye domatesinin en önemli özelliğinin ince kabuğu ve lezzeti olduğuna dikkati çeken Ayvalık, "Bir domates ortalama 600 ila 800 gramdır. Bin gramın üzerinde de ürün aldığımız oldu. Domatesi ters çevirdiğimiz zaman küçük leke şeklinde parçacıklar vardır. Maniyenin en önemli özelliği, dilimli yapısıdır. Bu görsel olarak ayırt etme şeklidir ama en güzel yanı ince kabuklu ve çok lezzetli olmasıdır." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Safranbolu rekolte

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