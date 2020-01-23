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Safranbolu'nun tarihi evleri beyaz örtüyle kaplandı

KARABÜK HABERLERİ  | 23.01.2020 15:30 | Son Güncelleme

Safranbolu'nun tarihi evleri beyaz örtüyle kaplandı

Karabük'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı, tarihi konaklarıyla ünlü, her mevsim binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Safranbolu ilçesinde etkili oldu. Tarihi Çarşı ve Bağlar bölgesinde bulunan tarihi konaklar kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Kent merkezi ve yüksek kesimlerde de kar yağışı devam ediyor.

Karabük-Bartın kara yolunun Beştepeler mevkisiyle 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ve Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kar Yağışı Karabük Safranbolu

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Merkez
Uygar Eczanesi
Besbinevler
Hacettepe Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
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