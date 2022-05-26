YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Safranbolu'nun yerli domatesi "maniye" fideleri toprakla buluştu

Safranbolu'nun yerli domatesi "maniye" fideleri toprakla buluştu

26.05.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Safranbolu'nun yerli domatesi "maniye" fideleri toprakla buluştu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kendine has koku ve tadıyla sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan yerli domates "maniye" fideleri toprakla buluştu.

Lezzeti dolayısıyla ünü ilçe dışına taşan maniyenin, toprağa bırakılan tohumlarının hasadı, ağustos-eylül aylarında yapılacak.

Safranbolu yöresine ait yerli domates maniyenin yetiştirilmesiyle ekonomiye katkı sağlamanın yanı sıra bir kültür de yaşatılmış olacak.

Vali Fuat Gürel, Konarı köyündeki törende, bir haftadır çok yoğun şekilde "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Karabük Lezzet Şenlikleri" etkinliği yaptıklarını söyledi.

Amaçlarının yöredeki lezzetleri gün yüzüne çıkarabilmek olduğunu belirten Gürel, "Yerel lezzetlerimizi kamuoyuyla paylaşabilmek ve gelen misafirlere sunabilmek istiyoruz. Aslında gastronomi son yıllarda ön plana çıktı. İnsanlar bu maksatla bir yerlere gidip oraları ziyaret ediyorlar. Ziyaret ederken de o yörenin tatlarını tadıyorlar." dedi.

Gürel, maniye domatesi ve çavuş üzümü için coğrafi işaret süreçlerinin son aşamaya geldiğini ifade ederek, "İnşallah ağustos sonu eylül başında gerçekleştirilecek maniye domatesi hasadına gelerek yöremize has bu lezzeti dalından koparacağız." diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından maniye domatesi fideleri Vali Gürel, protokol üyeleri ve çiftçiler tarafından toprakla buluşturuldu.

Törene, Gürel'in yanı sıra, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve çiftçiler katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyorKardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyor
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 27 Mayıs Cuma

İmsak
03:22
Sabah
05:16
Öğle
12:52
İkindi
16:50
Akşam
20:18
Yatsı
22:02
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kapının altından gönderilen notta öyle bir şey yazıyordu ki!

Kapının altından gönderilen notta öyle bir şey yazıyordu ki!

Tıkalı tuvalet sorunu ortadan kalkıyor!

Tıkalı tuvalet sorunu ortadan kalkıyor!

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Her şeyini biliyordu! O hareketi sonrası bakın ne yaptı

Her şeyini biliyordu! O hareketi sonrası bakın ne yaptı

Faydası da zararı da düşündüğünüzden daha çok!

Faydası da zararı da düşündüğünüzden daha çok!

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.