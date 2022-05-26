Safranbolu'nun yerli domatesi "maniye" fideleri toprakla buluştu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kendine has koku ve tadıyla sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan yerli domates "maniye" fideleri toprakla buluştu.

Lezzeti dolayısıyla ünü ilçe dışına taşan maniyenin, toprağa bırakılan tohumlarının hasadı, ağustos-eylül aylarında yapılacak.

Safranbolu yöresine ait yerli domates maniyenin yetiştirilmesiyle ekonomiye katkı sağlamanın yanı sıra bir kültür de yaşatılmış olacak.

Vali Fuat Gürel, Konarı köyündeki törende, bir haftadır çok yoğun şekilde "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Karabük Lezzet Şenlikleri" etkinliği yaptıklarını söyledi.

Amaçlarının yöredeki lezzetleri gün yüzüne çıkarabilmek olduğunu belirten Gürel, "Yerel lezzetlerimizi kamuoyuyla paylaşabilmek ve gelen misafirlere sunabilmek istiyoruz. Aslında gastronomi son yıllarda ön plana çıktı. İnsanlar bu maksatla bir yerlere gidip oraları ziyaret ediyorlar. Ziyaret ederken de o yörenin tatlarını tadıyorlar." dedi.

Gürel, maniye domatesi ve çavuş üzümü için coğrafi işaret süreçlerinin son aşamaya geldiğini ifade ederek, "İnşallah ağustos sonu eylül başında gerçekleştirilecek maniye domatesi hasadına gelerek yöremize has bu lezzeti dalından koparacağız." diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından maniye domatesi fideleri Vali Gürel, protokol üyeleri ve çiftçiler tarafından toprakla buluşturuldu.

Törene, Gürel'in yanı sıra, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve çiftçiler katıldı.

