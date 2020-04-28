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Safranbolu'nun yerli domatesi "maniye" tohumları toprakla buluştu

KARABÜK HABERLERİ  | 28.04.2020 11:27 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kendine has koku ve tadıyla sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan yerli domates "maniye" tohumlarının ekimi başladı - Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse: - "Tohum toplama işimiz devam edecek. Bir tohum bankası oluşturacağız. Bu tohum bankasında vatandaşlarımızla takas yapacağız. Yetiştirdiğimiz fideleri çiftçilik yapmak isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz vereceğiz. Bir karış toprak ekenin yanındayız"

ORHAN KUZU - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 70 yıllık yerli domates "maniye"nin tohumları toprağa bırakıldı.

Safranbolu yöresine ait yerli domates maniye, kendine has koku ve tadıyla sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Pembe, kırmızı ve alacalı renklerde olan, şekil olarak da farklı özellik gösteren maniye, genellikle kıvrımlı ve iri yapıda.

Lezzeti dolayısıyla ünü ilçe dışına taşan maniyenin tohumu, ilçeye bağlı Yazı köyünde 400 metrekare serada toprakla buluştu.

Hasadı ağustos-eylül aylarında yapılan yerli domates maniyenin yetiştirilmesiyle ekonomiye katkı sağlamanın yanı sıra bir kültür de yaşatılmış oluyor.

- "Hem üretim yapacağız hem de istihdama destek olacağız"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası tarımın ve üretimin önemini vurgulamak istediklerini söyledi.

Tarımsal üretim yapılacak seraları yaklaşık 6 ay önce kiraladıklarını belirten Köse, "Burada hem üretim yapacağız hem de istihdama destek olacağız. Ekimler devam ediyor. Tarımın önemi çok büyük. Kovid-19 sonrası gördük ki tarım çok önemli ve üzerinde durulması gereken bir alan." diye konuştu.

Köse, yerel tohumlarla üretim yapmayı önemsediklerine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bugün 70 yıllık maniye domatesinin tohumunun ekimini gerçekleştirdik. Bu tohum toplama işimiz devam edecek. Bir tohum bankası oluşturacağız. Bu tohum bankasında vatandaşlarımızla takas yapacağız. Ürettiğimiz organik sebzelerimizin tohumlarını vatandaşlara vereceğiz. Yetiştirdiğimiz fideleri çiftçilik yapmak isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz vereceğiz. Bir karış toprak ekenin yanındayız."

Ziraat mühendisi Pınar Alazoğlu da maniye tohumlarını toprakla buluşturdukları için mutlu olduklarını söyledi.

Alazoğlu, Maniyenin diğer domates çeşitlerine göre ince kabuklu ve daha lezzetli olduğunu vurguladı.

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domates Karabük Safranbolu Safranbolu Belediye Başkan Elif Köse

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