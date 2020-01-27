Sağ kolu ve bacağı aşırı titreyen genç, beyin piliyle hayata tutundu

Yaklaşık 2 ay önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanju Uçar, Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Özkaynak ve ekibi tarafından ameliyata alınan Dalmış'ın beynine elektrot yerleştirildi.

Bu sürede herhangi bir iyileşme gözlenmeyen Dalmış'a, beyin pili takılması kararlaştırıldı.

Antalya'da bisikletle geçirdiği trafik kazası sonrası beyninde meydana gelen hasar nedeniyle sağ eli ve sağ bacağında aşırı titreme oluşan 20 yaşındaki Aşır Dalmış, beynine yerleştirilen pil ile hayata yeniden "merhaba" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde de 2015 yılından bu yana beyin pili uygulamasını yaptıklarını anlatan Uçar, iyi bir ekip kurduklarını ve 50'nci hastayı beyin pili uygulaması ile sağlığına kavuşturduklarını kaydetti.

Prof. Dr. Tanju Uçar da birtakım hareket bozuklukları, epilepsi, parkinson, kontrolsüz hareketsizlik gibi rahatsızlıklarda beyin pili uygulamasını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Oğlunun altıncı ameliyattan sonra sağlığına kavuştuğunu anlatan Dalmış, "2 ayda inanamayacağımız bir seviyeye geldi, ilerleyen zamanlarda daha da iyi olacağını umut ediyoruz." diye konuştu.

Babası Ersin Dalmış da oğlunun beyin pili takılmadan önce sağ kolu ve sağ bacağının 30 santim oynadığını, merdivenlere çıkamadığını, tuvalete gitmekte bile zorlandığını söyledi.

Ameliyattan önce çok zor durumda olduğunu dile getiren Aşır Dalmış, "Yazı yazamıyordum, yemek yiyemiyordum. Şimdi hemen hemen hepsini rahatlıkla yapıyorum, kendim yiyorum, kendimi ifade edebiliyorum. Ameliyattan sonra çok daha iyi oldum." dedi.

Bu operasyonun her hastaya uygulanmadığını dile getiren Uçar, şunları söyledi:

"Uzun bir süreç. İlk işimiz doğru hastayı seçmek, ikinci işimiz hastanın üzerinde çalışmak. Yani elektrotu yerleştirdiğimiz nokta beyinde çok küçük bir nokta, hem sağda hem de solda var. Doğru bir şekilde bu noktaya ulaşıp, etrafa zarar vermeden elektrot beynin içine yerleştiriliyor. Hastaların büyük bir kısmı uyanık olarak yapılıyor. Onlarla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Her yaptığımız hareketten sonra test ediyoruz, doğru bir noktada mıyız, doğru yere mi gidiyoruz, bakıyoruz."

Uçar, Dalmış'ın ameliyatının da yaklaşık 8 saat sürdüğünü belirtti.

Parkinson gibi bazı hastalıklarda hastaya beyin pilini yerleştirdikten hemen sonra iyileşme görüldüğünü ancak bu tür titreme vakalarında iyileşmenin süre aldığını aktaran Uçar, iyileşmenin aylar içerisinde gerçekleştiğini kaydetti.

Türkiye'nin her yerinden hasta kabul ettiklerini dile getiren Uçar, uygulamanın pahalı bir işlem olduğunu ancak SGK tarafından ödendiğini söyledi.