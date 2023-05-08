Sağ salim nasıl yazılır, sağ salim yazımı nasıl olmalıdır? Sağ salim ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Sağ salim, günlük konuşma dilinde karşımıza çıkan sözcükler arasında yer alır. İki ya da fazla sözcük yan yana geldiğinde sözcük grupları meydana gelir. Sağ salim de kelime grubu olarak karşımıza çıkar. Sağ salim sözcük grubunda bulunan sağ kelimesi, eski Türkçe “muteber” kelimesinden çevrilerek dilimize girmiştir. Salim sözcüğü ise dilimize Arapçadan girmiş bir kelimedir. Arapça “slm” kökünden gelen “salām” kelimesinden dilimize aktarılmıştır.

Sağ salim nasıl yazılır?

Dilimizde bulunan sözcüklerin dil bilgisi kurallarına göre doğru bir şekilde yazılması büyük önem taşımaktadır. Özellikle yazılı metinlerde kullanılan kelimelerin yazım şekline çok dikkat edilmesi gerekir. Türkçemizde en sık yazım yanlışı yapılan sözcükler arasında sağ salim de bulunmaktadır. Sağ salim yazımı ile ilgili en doğru kaynak olarak TDK gösterilmektedir. TDK, Türk dili üzerine çalışmalar yapan ve kelimelerin yazımıyla ilgili doğru bilgiler veren en güvenilir sözlüktür. Kelimeleri kullanmadan önce manasını bilmek de önemlidir. Bu bağlamda sağ salim kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre manası ise şu şekildedir:

(Zarf) Sağlıklı olmak, hiçbir zarar veya ziyana uğramadan, sağ selamet

Sağ salim ayrı mı yazılır?

Sağ salim sözcüğünü çoğunlukla yolculuğa çıkan veya uzak bir yere giden kişiler için kullanırız. Sağlık sıhhat içerisinde git veya gel şeklinde de kullanımı mevcuttur. Bu kelime grubu sağ ve salim olmak üzere iki farklı kelimeden oluşmaktadır. İki veya daha fazla sözcüklerden oluşan kelimeler dilbilgisi kurallarına göre ya birleşik ya da ayrı yazılmaktadır. Bu bağlamda konuyla ilgili sağ salim bitişik mi yazılır sorunun cevabı, hayır olarak karşımıza çıkar.

Sözcüklerde yazım hatası yapıldığında o kelimelerin anlamlarında bozulma yaşanabilir. Bu yüzden herhangi bir kelimeyi veya kelime grubunu kullanmadan önce nasıl yazıldığını öğrenmek gerekir. Sağ salim TDK yazım kılavuza göre ayrı bir şekilde yazılmalıdır. Sözcük gruplarında yer alan kelimeler tek başına anlam ifade ediyorsa, ayrı yazılma kuralına uyulması gerekir. Buna göre sağ salim doğru yazılışı şöyledir: