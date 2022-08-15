Sağanak, hava trafiğini olumsuz etkiliyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, etkili olan sağanak nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Sabah saatlerinde etkisini arttıran yağmur nedeniyle Pegasus Hava Yolları'nın Tel Aviv-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamadı. Bir süre havada tur atan ve bu yüzden yakıt kritiğine giren uçak Çanakkale Havalimanı'na yönlendirildi.

Aynı saatlerde birçok uçak da havada tur attı. Uçakların yakıt kritiğine girmemesi için 09.28-10.20 saatleri arasında Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçaklara öncelik verilirken, kalkış seferlerinde ise kısa süreli gecikmeler yaşandı.

