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Sağanak sonrası Kemer’de yaralar sarılıyor

28.01.2021 15:13 | Son Güncelleme:
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Kemer’de şiddetli sağanak nedeniyle su basan evlerde Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi tarafından yaralar sarılıyor.Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Çamyuva mahallesinde şiddetli sağanak nedeniyle zarar gören evlerin sahipleriyle birebir görüşerek son durum hakkında bilgi aldı.

Kemer’de şiddetli sağanak nedeniyle su basan evlerde Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi tarafından yaralar sarılıyor.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Çamyuva mahallesinde şiddetli sağanak nedeniyle zarar gören evlerin sahipleriyle birebir görüşerek son durum hakkında bilgi aldı. Sağanak sonrası bölgede incelemelerde bulunan Başkan Topaloğlu’na, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Sağlık İşleri Müdürü Özden Sayındaş, Belediye Çamyuva sorumlusu Özgür Şahin, Çamyuva mahalle muhtarı Rıdvan Vicir ve Kemer Kaymakamlığı personeli eşlik etti.
Islanan battaniye, yorgan, koltuk ve beyaz eşyalar, belediye ekipleri tarafından toplanarak temizlemeye götürüldü. Çamyuva mahallesi Sarıören mevkisi Hayıtlıgöl bölgesinde sağanak nedeniyle evlerini su basan ev sahipleriyle görüşen Başkan Topaloğlu ve beraberindekiler, vatandaşların mağduriyetlerini en kısa sürede gidereceklerini söyledi. Bölgede çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerinden son durum hakkında da bilgi alan Başkan Topaloğlu, şiddetli sağanaktan mağdur olan vatandaşların yanlarında olacaklarını kaydetti.
Topaloğlu, dünkü şiddetli sağanak nedeniyle alt katta oturan vatandaşların evlerinde su baskınları olduğunu söyledi. Belediye ekiplerinin dünden itibaren olay yerinde olduklarını ve kendisinin de dünden beri bölgede inceleme yaptığını anlatan Başkan Topaloğlu, “Mağdur olan vatandaşların tüm eşyalarını toplayıp temizlikçiye gönderiyoruz. Evlerin içinde oluşan çamur ve suyu belediye ekiplerimiz temizlemeye devam ediyor. Bugün elektrikçi arkadaşlar evlerde çalışma yapıyor. Yardım kolileri dağıtıyoruz. Maddi desteği de hasar tespit çalışmaları tamamlanınca ve itfaiye raporları bitince vereceğiz” dedi.
Topaloğlu, vatandaşımızı zor durumda bırakmamak için el uzattıklarını ifade ederek, daha sonra aynı şeylerin yaşanmaması için Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kalıcı bir çalışma yaptığını aktardı.
Tek tesellilerinin can kaybının yaşanmaması olduğuna değinen Topaloğlu, “Vatandaşımızın yaralarını sarmaya devam edeceğiz. Dün bizzat kendim olayın vehametini gördüm. Belediye ekiplerimiz burada teknik işleri yapacak. Harita ve inşaat mühendisleri gelecek ve akıntıyı nereye toplayıp nereye verebiliriz diye çalışma yapılacak. Önümüzdeki günlerde de bu çalışmalara başlayacağız. Allah bir daha böyle felaketle yaşatmasın. Geçmiş olsun” diye konuştu.

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