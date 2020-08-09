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Sağanak yağış kaza getirdi: 2 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 09.08.2020 21:32 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağışla yolların kayganlaşması sebebiyle şehrin birçok noktasında kaza meydana gelirken, Bayındırlık Kavşağı’nda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Efeler’in Bayındırlık Kavşağı’nda saat 20.30 sularında meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağışla yolların kayganlaşması sebebiyle şehrin birçok noktasında kaza meydana gelirken, Bayındırlık Kavşağı’nda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Efeler’in Bayındırlık Kavşağı’nda saat 20.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.U. idaresindeki 09 FK 995 plakalı motosiklet, yağışın etkisiyle kayarak devrildi. Devrilmenin etkisiyle motorda bulunan M.U., gelini E.U. yere düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Pelinsu Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
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