Sağdıç, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşlardan destek istedi

Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, uyuşturucuyla mücadelenin kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Sağdıç, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşlara da görev düştüğünü vurguladı.

Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, “Toplumumuz açısından büyük önem arz eden, insanlığı özellikle de gençleri ve çocukları ciddi manada tehdit eden uyuşturucu ile mücadelemiz kesintisiz devam ediyor. Serhat şehrimiz Kars’ta uyuşturucu kullanımı ve ticareti yakışmıyor. Gelin uyuşturucuyu hep birlikte bitirelim” dedi.

Sağdıç, “Bu noktada; Uyuşturucu ile mücadele de vatandaşlarımızın yardımları ve desteği bizler için azımsanmayacak derecede önem arz etmektedir. Uyuşturucu ile ilgili her türlü ihbar dikkate alınarak değerlendirildiğinden halkımızın uyuşturucuyu yetiştirenler ve satanlar ile ilgili gördükleri ve duydukları her türlü bilgiyi 155 ihbar hattına bildirmelerini bekliyoruz” diye konuştu.

