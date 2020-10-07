YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Sağlam: "Çarşamba’da sera köyü kurulabilir"

Sağlam: "Çarşamba’da sera köyü kurulabilir"

SAMSUN HABERLERİ  | 07.10.2020 19:20 | Son Güncelleme

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Çarşamba ilçesine bir sera köyü kurulabileceğini söyledi.Müdür İbrahim Sağlam, Çarşamba İlçe Tarım Müdürü Osman Akman ve Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir eşliğinde sera ziyareti gerçekleşti.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Çarşamba ilçesine bir sera köyü kurulabileceğini söyledi.
Müdür İbrahim Sağlam, Çarşamba İlçe Tarım Müdürü Osman Akman ve Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir eşliğinde sera ziyareti gerçekleşti. Ahubaba isimli köyünde sekiz dönüm dekar alana sahip Seracılık Projesi, Kırsal Yatırımları Destekleme Programı kapsamında yürütülüyor. Projeyi yerinde takip etmeye gelen İbrahim Sağlam, proje maliyetinin yarısının bakanlık tarafından diğer yarısının da çiftçiler tarafından sağlandığını söyleyerek yürütülen proje kapmasında önemli açıklamalara değindi.

"Seracılık Çarşamba’da büyük ölçüde yapılıyor"
Samsun iline bakıldığında seracılık faaliyetinin yüksek kısmının Çarşamba ilçesinde olduğunu söyleyen İl Tarım Müdürü İbrahim Sağlam, "2019 yılı sonuna baktığımızda ilimizde yaklaşık 3 bin dekara yaklaşık bir örtü altı sera yapılmaktadır. Bunun da yüzde 60 veya 65’lik kısmı Çarşamba ilçemizde yer almaktadır. Biz Kırsal Kalkınma Destekleme Programı yanında TKDK’dan, DOKAP’tan ne kadar alabileceğimiz şey varsa alarak Çarşambalı çiftçimizi seracılık konusunda destekleme kararı aldık. Hatta burada bir sera köyü bile düşünebiliriz" ifadesini kullandı.

Seracılık iki tarafı da mutlu ediyor
Örtü altı yetiştiriciliğin her alanda kolaylık sağladığını vurgulayan Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Seralarda yapılan üretimler daha kolay hem zirai mücadelesi konusunda önemli hem işçiliği az, hem de birim alandan alınacak ürün miktarı daha fazla oluyor. Ayrıca zamanından farklı süreçte ürün alabiliyorsunuz ve fiyat olarak baktığımızda daha kazançlı olacaktır. Tabii üretici açısından. İlaç kullanımı oranında da kontrollü olduğu için tüketici açısından da seralarımızı önemsiyoruz. Yine tüketici açısından baktığımızda topraktan sofraya güvenilir gıda dediğimiz noktada tüketiciyi daha az kalıntılısı olan, ilaç kullanılmamış ürünlerle buluşmasını sağlayacağız" diye konuştu.
Ayrıca Sağlam, projenin ilçe ve il tarım müdürlüklerine hayırlı olmasını dileyerek, çiftçilere tebriklerini sundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım' 'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım'
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
Yeni Malatyaspor, transfer döneminde en hareketli ekiplerden biri oldu
Yeni Malatyaspor, transfer döneminde en hareketli ekiplerden biri oldu
Kayseri Üniversitesi Seyrani Meslek Yüksekokulu’nun peyzaj çalışmaları tamamlandı
Kayseri Üniversitesi Seyrani Meslek Yüksekokulu’nun peyzaj çalışmaları tamamlandı
Kayseri'de firari hükümlü, halının içine sarılmış halde yakalandı
Kayseri'de firari hükümlü, halının içine sarılmış halde yakalandı
Soysal Sokak sakinleri su baskını riskinden kurtuluyor
Soysal Sokak sakinleri su baskını riskinden kurtuluyor
Bitlis Belediyesinden sıcak asfalt çalışmaları
Bitlis Belediyesinden sıcak asfalt çalışmaları

Samsun Namaz Vakitleri 7 Ekim Çarşamba

İmsak
05:06
Sabah
06:31
Öğle
12:28
İkindi
15:39
Akşam
18:14
Yatsı
19:34

Samsun Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Çarşamba

Cedit Eczanesi
Ilkadim
Cem Eczanesi
Ilkadim
Tarhan Eczanesi
Ilkadim
Büyük Eczanesi
Atakum
Karataş Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
LİHKAB'ların Kapanması Memurlar Fazla Mesai Yapmasına Neden Olacak
LİHKAB'ların Kapanması Memurlar Fazla Mesai Yapmasına Neden Olacak
Samsun İl Öğrenci Meclis Başkanı Çarşamba’dan
Samsun İl Öğrenci Meclis Başkanı Çarşamba’dan
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.