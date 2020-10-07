Sağlam: "Çarşamba’da sera köyü kurulabilir"

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Çarşamba ilçesine bir sera köyü kurulabileceğini söyledi.

Müdür İbrahim Sağlam, Çarşamba İlçe Tarım Müdürü Osman Akman ve Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir eşliğinde sera ziyareti gerçekleşti. Ahubaba isimli köyünde sekiz dönüm dekar alana sahip Seracılık Projesi, Kırsal Yatırımları Destekleme Programı kapsamında yürütülüyor. Projeyi yerinde takip etmeye gelen İbrahim Sağlam, proje maliyetinin yarısının bakanlık tarafından diğer yarısının da çiftçiler tarafından sağlandığını söyleyerek yürütülen proje kapmasında önemli açıklamalara değindi.

"Seracılık Çarşamba’da büyük ölçüde yapılıyor"

Samsun iline bakıldığında seracılık faaliyetinin yüksek kısmının Çarşamba ilçesinde olduğunu söyleyen İl Tarım Müdürü İbrahim Sağlam, "2019 yılı sonuna baktığımızda ilimizde yaklaşık 3 bin dekara yaklaşık bir örtü altı sera yapılmaktadır. Bunun da yüzde 60 veya 65’lik kısmı Çarşamba ilçemizde yer almaktadır. Biz Kırsal Kalkınma Destekleme Programı yanında TKDK’dan, DOKAP’tan ne kadar alabileceğimiz şey varsa alarak Çarşambalı çiftçimizi seracılık konusunda destekleme kararı aldık. Hatta burada bir sera köyü bile düşünebiliriz" ifadesini kullandı.