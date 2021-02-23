Sağlık bakan yardımcısından Develi Devlet Hastanesi’ne ziyaret

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Develi’de yapımı devam eden Devlet Hastanesini yerinde inceledi.

Yakın zamanda bitmesi planlanan 150 Yataklı Develi Devlet Hastanesi inşaatı ziyaretinde Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’e, Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın ve hastane inşaatı ikmal ihalesini alan firma yöneticileri eşlik etti. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ziyaret sırasında yapmış olduğu konuşmada; “Develi’de 150 yataklı Devlet Hastanemizin inşaatının tamamlanması için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı. Hastanemizin bir an önce Develi’de hizmete açılması için çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Develi Devlet Hastanemizin inşaatı bu yılın ağustos ayında tamamlanacaktır” dedi.

Hastane inşaatının yüzde 80 seviyesine ulaştığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise; "Sağlık Bakanlığımız ile yaptığımız görüşmeler sonrasında bu yıl içerisinde Hastane inşaatının tamamlanarak hizmete açılması için çalışmalar büyük bir hızla devam etmektedir. Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir, Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın’a vermiş oldukları desteklerden ve ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

