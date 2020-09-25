YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da açıklamalarda bulundu: (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da açıklamalarda bulundu: (2)

SAMSUN HABERLERİ  | 25.09.2020 12:47 | Son Güncelleme

"Artış hızının kontrol altına alınmasını takiben bir hafta 10 gün içinde hasta sayılarının daha da aşağıya düşmesini bekliyoruz. Hedefimiz, alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak" - "Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik. Samsun'da ise son bir haftada temaslı takiplerimiz 9 saate inmiş oldu" - "Temaslara ne kadar erken tecrit edebilirsek, salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye, dünyada filyasyonu, yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artış hızının kontrol altına alınmasını takiben bir hafta 10 gün içinde hasta sayılarının daha da aşağıya düşmesini bekliyoruz. Hedefimiz, alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak." dedi.

Bakan Koca, Samsun Valiliğini ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını konusunda Samsun ve civar illerin bu anlamda Bakanlıkça mercek altına alınan merkezlerden biri olduğuna işaret etti.

Karadeniz Bölgesi'ne geçiş kavşağı olması nedeniyle Samsun'un önemli bir insan hareketine maruz kaldığına dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:

"Samsun'dan diğer illere dönüşler nedeniyle hastalığın daha da yayılma potansiyeli mevcut. Bu nedenle Samsun'un ülke çapında salgın kontrolü adına kritik bir yeri var. Samsun'daki artışa yönelik yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle son bir haftada bir ay öncesine göre üçte bir oranında vaka sayısında düşüş olduğunu özellikle söylemek istiyorum. Artış hızının kontrol altına alınmasını takiben bir hafta 10 gün içinde hasta sayılarının daha da aşağıya düşmesini bekliyoruz. Hedefimiz, alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak. Samsun'da şu an özellikle salgında başarı oranımızı önemli oranda etkileyen sahada filyasyon çalışmalarımız. Bu dönemde Samsun için filyasyon ekip sayımızı 175'e çıkarmış olduk."

"Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik. Samsun'da ise son bir haftada temaslı takiplerimiz 9 saate inmiş oldu." diyen Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani Türkiye ortalamasının da altında olduğunu söylemek istiyorum. Samsunlu vatandaşlarımıza buradan önemli bir uyarım olacak. İlimizde 65 yaş üstü büyüklerimiz arasında hasta oranımız oldukça yüksek. Bu yaş grubunun nüfusa oranı Samsun'da yüzde 17'dir ama hasta oranımız ise yüzde 28'dir. Yani yüzde 65 oranında daha fazla. Hastalığın 60 yaş üstüne daha fazla seyrettiğini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle büyüklerimizi daha iyi korumak, başta gençler olmak üzere tüm Samsunlular ve elbette bizlerin görevi."

Temaslıları kontrol altına almanın önemine dikkati çeken Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Temaslıları ne kadar erken tecrit edebilirsek salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye, dünyada filyasyonu, yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü Samsun'da da yoğun şekilde sahaya sürdük. Önümüzdeki günlerde bunun etkisini daha fazla göreceğimizi söylemek istiyorum. Temizlik, maske ve mesafe bu salgına karşı en önemli önleyici gücümüz. Bu tedbirlerden taviz veren her ülkede ve her ilimizde istemediğimiz tabloları görüyoruz. Bu anlamda tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum."

Toplantıya Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı ile Samsun'un yanı sıra bölge illerinin sağlık müdürleri de katıldı.

(Bitti)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat! Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat!
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması
En Çok Okunan Yerel Haberler
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenen saman nezlesi ‘Alerjik Rinit’
Alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenen saman nezlesi ‘Alerjik Rinit’
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
ABD’de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey’i tehdit etti
ABD’de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey’i tehdit etti
Yola çıkan domuz kazaya sebep oldu
Yola çıkan domuz kazaya sebep oldu

Samsun Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
04:53
Sabah
06:18
Öğle
12:31
İkindi
15:53
Akşam
18:35
Yatsı
19:54

Samsun Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Ferah Eczanesi
Ilkadim
Kevser Eczanesi
Ilkadim
Sosyal Meskenler Eczanesi
Ilkadim
Balcı Eczanesi
Atakum
Ecem Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Futbol: Hazırlık maçı
Futbol: Hazırlık maçı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Ünal Karaman tarafından yazılan türkü milyonlara hitap ediyor
Ünal Karaman tarafından yazılan türkü milyonlara hitap ediyor
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.