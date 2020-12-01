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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi

ANKARA HABERLERİ  | 01.12.2020 23:26 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekilleriyle bir araya gelerek, sağlık politikaları ve yatırımlar üzerine istişarelerde bulundu.

Koca, Twitter hesabından, TBMM'deki "Nöbetçi Bakan" uygulaması kapsamında, bugün milletvekilleriyle yaptığı görüşmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Milletvekilleriyle bir araya gelerek, sağlık politikaları ve yatırımlar üzerine istişarelerde bulunduklarını belirten Koca, vatandaşların vekiller aracılığıyla ilettiği talepleri değerlendirdiklerini kaydetti.

Sağlık Bakanı Koca, "TBMM Meclis Nöbeti" yazısıyla milletvekilleriyle fotoğraflarını da paylaştı.

TBMM'deki "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında Bakanlar, milletvekilleriyle TBMM Ana Bina'daki "Nöbetçi Bakan Odası"nda bir araya gelerek, talepleri dinliyor.

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