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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "günaydın"lı aşı çağrısı

14.10.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "günaydın"lı aşı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yaklaşık yüzde 40'ının, 23 yaş altı kişilerden oluştuğunu hatırlatarak, vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günaydın, Çantalar hazır mı? Gençler, kahvaltımızı yaptık mı? Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere: Dün, Bilim Kurulu toplandı. Aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğu bilgisini sizlerle paylaştık. Dikkatli davranalım. 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım." ifadelerini kullandı.

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