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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan videolu "Hemşireler Günü" paylaşımı:

ANKARA HABERLERİ  | 12.05.2020 23:46 | Son Güncelleme

"Hemşireleri ne kadar çok överseniz, gerçeği o kadar çok söylemiş olursunuz. Bu söz, ilk kez bugünlerde Türkiye'de söylenmeliydi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın döneminde şükran duygularının ifadesinin zor olduğunu belirterek, "Hemşireleri ne kadar çok överseniz, gerçeği o kadar çok söylemiş olursunuz. Bu söz, ilk kez bugünlerde Türkiye'de söylenmeliydi." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, 12 Mayıs "Hemşireler Günü" dolayısıyla, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde görev yapan hemşirelerin yer aldığı video paylaştı.

Günün kahramanlarının hemşireler olduğunu belirten Koca, bugün dünyanın 12 Mayıs'ın daha önce hiç olmadığı kadar farkında olduğunu, bu günün adeta bir kahramanlar günü olarak kutlandığını ifade etti.

Salgınla mücadelenin devam ettiği günlerde hemşirelerin gösterdikleri fedakarlıkla toplum vicdanında birer kahraman olduklarını vurgulayan Koca, "Tarih her şeyi yazar. Ama yazmayı unuttuğu şeyler de oldu. Hekimlik sanatı, her zaman hemşirelerle birlikte icra edildi. Doktorlar, modern tıbbı kurarken, bunda hemşirelerin de katkısı vardı. İnsanlık tarihi, bugün anılandan çok daha fazla hemşirenin adını kültürün bir parçası yapmalıydı. Bu pandemi döneminin tarihçesine geçecek çok hemşiremiz olduğuna inanıyorum. Sağlık çalışanlarımızın ağır risk altında verdiği mücadele kayıtlara geçmelidir." ifadelerine yer verdi.

- "Şükran duygularının ifadesi zordur"

Bakan Koca, hemşireliğin güçlü kişilik gerektiren bir meslek olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yüksek bir gözlem kabiliyeti demektir. Her hemşire bir iletişim ustasıdır. Duyarlılığı ile adeta bir hasta yakını, bilgisiyle bir uzmandır. Hemşire, her hastada insana ve hastalığa dair yeni şeyler öğrenir. Hemşirelik, tüm tıpta olduğu gibi bilgiyi ve sanatı birlikte içerir. Bu salgın döneminde, görevinizde çok iyi olduğunuzu bir kez daha gördük. Şükran duygularının ifadesi zordur.

Size, muhtemelen bildiğiniz bir sözü aktaracağım. 20. yüzyılın bazı önemli şahsiyetlerinin biyografilerini de yazan tarihçi Stephen Ambrose şöyle der: 'Hemşireleri çok fazla övmek mümkün değildir.' Türkçesi, tam şöyle; 'Hemşireleri ne kadar çok överseniz, gerçeği o kadar çok söylemiş olursunuz.' Bu sözü kıskanıyoruz. Bu söz, ilk kez bugünlerde Türkiye'de söylenmeliydi. 12 Mayıs Hemşireler Gününüz kutlu olsun."

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