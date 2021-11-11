YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı "aceleci bebek" ve annesinin sağlık durumu iyi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı "aceleci bebek" ve annesinin sağlık durumu iyi

11.11.2021 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı "aceleci bebek" ve annesinin sağlık durumu iyi

Karaman'da 7 Kasım'da merkeze bağlı Aşağı Kızılca köyünden aldıkları anne adayının yolda doğumunun başlaması sonucu ambulansta dünyaya gelen bebek ve annenin tedavileri devam ediyor.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, bebeği ve annesini tedavi gördükleri Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Bebeğin sarılık olduğu için kontrol amaçlı yoğun bakımda tutulduğunu ifade eden Vali Işık, "Gözlerini açıyor. Hatta bize gülümsedi. Annenin durumu da iyi. Bildiğiniz üzere 7 Kasım'da anne köyde rahatsızlanınca bizim 112 ekiplerimiz köye gidiyor. Doğum yolda, arkadaşlarımızın müdahalesiyle gerçekleşiyor. Başarılı bir müdahale yapılıyor. Anne ve bebeğin sağlık durumu iyi. Tedavileri bitince taburcu edilecekler." ifadelerini kullandı.

Doğumu gerçekleştiren 112 ekibinin şoförü ve Acil Tıp Teknisyeni Hüseyin Şahan'da o anları şöyle anlattı:

"Vaka komuta merkezi tarafından bizim ekibe verildi. Aşağı Kızılca köyüne hareket ettik. Doğum vakası olduğu, yolda karşılanacağımız bilgisi verildi. Ekipte ben sürücü ve acil tıp teknisyeni olarak görev yapıyorum. Diğer ekip arkadaşlarım acil tıp teknisyeni ve paremedik. Dağkonak köyü yakınlarında hasta ve hasta yakınlarıyla karşılaşıp hastayı ambulansa aldık. İlk müdahale sonrası doğumun başlamak üzere olduğunu gördük. Avgan Çimeni mevkisine geldiğimizde doğum başlamıştı. Hastayı ve bebeği riske sokmamak için ambulansı park ettim. Doğum eylemi için arkadaşlarımın yanına geçtim. Arkadaşlarımızla beraber doğumu yaptırdık. Anne ve bebeğin durumunu stabil hale getirdikten sonra tekrar yola çıkarak, hastaneye geldik."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı sonrası mutlu olduklarını sözlerine ekleyen Şahan, "Bakan beyin paylaşımını gördükten sonra ekip olarak mutlu olduk. Çocuğun ve annenin sağlıklı olması böyle bir şeye vesile olmamızdan dolayı sevinçliyiz. Sayın Bakanımızın bizi onore etmesinden ayrıca mutlu olduk." dedi.

Bebeğin babası Fatih Akçakaya da "Eşimin sancıları çoğalınca ambulansı aradık. Biz de hemen yola çıktık. Yolda eşimi ambulansa aldılar. Bir süre gittikten sonra ambulans durdu. Bir şey mi oldu diye telaşlandım. Bana doğumun gerçekleştiğini söylediler. Eşim ve bebeğim şu anda hastanede. Tedavileri devam ediyor. İnşallah bebeğim hastaneden çıktıktan sonra adını vefat eden babamın adı İshak koyacağım." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün sosyal medya hesaplarından, "Karaman'da Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerimiz, doğum sancıları köyden yola çıktıktan kısa bir süre sonra başlayan anne adayı için harekete geçti. Ekibimiz anne adayına ulaşıp doğumu ambulansta gerçekleştirdi. Bir erkek bebek! Biraz aceleci. Anne ve oğul hastanede ve iyiler." paylaşımını yapmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!""Ekmeği ayrana bastığımız zorlu bir süreçti!"
PARTNER Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi" Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi"
Karaman'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandıKaraman'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Karaman

Karaman Namaz Vakitleri 11 Kasım Perşembe

İmsak
05:52
Sabah
07:15
Öğle
12:36
İkindi
15:23
Akşam
17:48
Yatsı
19:05

Karaman Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Perşembe

Merkez Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

GÜNCELLEME 4 - Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Sanal gerçeklik gözlüğü" ile ders işliyorlar

"Sanal gerçeklik gözlüğü" ile ders işliyorlar

Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon

Edirne merkezli "ikiz plaka" yöntemiyle kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon

İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.