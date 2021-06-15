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Sağlık Bakanı Koca: "1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık"

15.06.2021 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Koca: "1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan günlük aşı sayısının 1 milyona ulaştığını ve günlük dozda rekor kırıldığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık. Bir milyonuncu aşının yeri Ankara, aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim, günün kahramanı olduğunun farkında mısın?" ifadelerini kullandı.

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