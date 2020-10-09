Sağlık Bakanı Koca, 7 ilin sağlık müdürleri ve saha koordinatörleriyle görüştü: (2)

"Şu an için memnun eden sonuçları arkadaşlarımız ve sizler birlikte elde ettiniz. Fakat biliyoruz ki, bu sonuçlardan çok daha iyi sonuçlar var. Bu mücadelede bir fire bile tehlikelidir. Maskesiz, mesafesiz, boş bulunulan bir an bile, risktir. Hastalığı yenmek için tedbirde sebat şarttır. Kazandığımız zaferi, virüse geri vermemeliyiz. Aşı çalışmalarında dünyadaki gelişme, ülkemizin gösterdiği başarı virüse karşı kayıtsızlığa yol açmamalı. 'Nasılsa aşı yolda' rahatlığı ile yeni acıların önünü açmamalıyız."

Bakan Koca, Adana , Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Kilis sağlık müdürleri ve saha koordinatörlerinin katılımıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Koca, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaptığı ziyarette sağlık çalışanlarıyla görüşüp hastalar hakkında bilgi aldığını belirterek, hastanede yoğun bakım servisi dahil 62 kişinin Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğünü aktardı.

- 7 kentin Kovid-19 ile mücadelede son durum

Kentteki programı kapsamında, Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, Osmaniye olmak üzere 7 ilin salgınla mücadelede geldiği noktayı, Kovid-19 dışındaki hastalıklarla ilgili sağlık hizmetlerini, personel ve yatırım ihtiyaçlarını ele aldıklarını anlatan Koca, 7 ilin Kovid-19 ile mücadelede son durumlarını da paylaştı.

Koca, Adana’da vaka sayısının bir öncesine göre yüzde 66 oranında azaldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Aynı dönemde Kovid-19 polikliniğine müracaat eden kişi sayısı ise yüzde 60 oranında azaldı. Adana’da yatak doluluk oranımız yüzde 59, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 74, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 30. Adana’da aralarında 1 doktorun da olduğu, 3 kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız bugün itibariyle 228’e çıkmıştır. Mersin’de de Adana’da olduğu gibi, son dönemde vaka sayımız 3’te birine indi. Kovid polikliniğine başvuran kişi sayısı yarıya düştü. Yatak doluluk oranımız yüzde 49, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 65, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 19. Mersin’de filyasyon ekip sayımız 210. Gaziantep’te geçen aya göre vaka sayımızda yarı yarıya düşüş görüyoruz. Geçen aya göre kovid polikliniğimize başvurlar ise 3’te 1 oranında azaldı. Yatak doluluk oranımız yüzde 58, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 77, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 33. Gaziantep’te 241 filyasyon ekibimiz de sahada. Kahramanmaraş’a baktığımızda, bu ilimizde vaka sayılarında yüzde 30 oranında düşüş görüyoruz. Kovid poliklinik başvurularında ise yüzde 15 azalma var. Kahramanmaraş’ın yatak doluluk oranımız yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 78, solunum cihazı doluluk oranımız yüzde 20, filyasyon ekip sayımız ise 300."